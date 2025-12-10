China publica nueva hoja de ruta para Latinoamérica

Entre los ejes centrales figura la intención de reforzar la cooperación económica en sectores considerados estratégicos.

El texto, el tercero de su tipo desde 2008 y sustituto del plan de 2016, asegura que "China y América Latina ya se han convertido en una comunidad de destino común", caracterizada, según Pekín, por la "igualdad", la "cooperación" y las "amplias perspectivas de desarrollo".

El documento, recogido por medios estatales, llega tras meses de fricciones comerciales entre China y Estados Unidos, y no menciona países concretos pero contiene alusiones a prácticas que buscan "desacoplar y romper" las cadenas industriales y de suministro globales o "levantar sistemas paralelos", expresiones habituales cuando Pekín ha criticado en los últimos meses las medidas arancelarias del país norteamericano.

China publicó hoy un nuevo documento de política hacia América Latina y el Caribe en el que expresa su oposición al "unilateralismo", al "desacoplamiento" y aboga por "mantener la estabilidad de las cadenas de suministro".

Pekín propone ampliar el trabajo conjunto en inteligencia artificial, telecomunicaciones, energías renovables, hidrógeno, minería y procesamiento de minerales.

El texto también menciona la voluntad de impulsar proyectos en transporte, logística, vivienda, energía eléctrica y desarrollo urbano bajo el paraguas del proyecto chino de infraestructuras de Nuevas Rutas de la Seda, al que alrededor de una veintena de países de la región se han adherido.

Las directrices plantean asimismo ampliar el uso de monedas locales en transacciones comerciales transfronterizas y promover acuerdos de libre comercio entre China y la región latinoamericana y caribeña, además de abogar por un refuerzo del diálogo entre bancos centrales y organismos reguladores de ambas partes.

En el ámbito político, el texto reafirma el "principio" de 'una sola China' defendido por China, que reclama la soberanía de Taiwán, como base de las relaciones bilaterales, en un contexto en el que países de la región como Paraguay o Guatemala todavía mantienen lazos con Taipéi.

Pekín "apoya el proceso de integración de América Latina y el Caribe" y resalta el papel del Foro China-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Las autoridades chinas apuestan por celebrar una cumbre a la que asistan conjuntamente los líderes de China y los Estados miembros de la CELAC "cuando las condiciones estén maduras".

Pekín aboga asimismo por "ampliar la cooperación en materia de lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales y el combate a los flujos financieros ilícitos" y se ofrece a "seguir impartiendo cursos de formación anticorrupción" a los países latinoamericanos y caribeños.

Las directrices instan a "profundizar la cooperación en la lucha contra las drogas y combatir conjuntamente el narcotráfico".

El país asiático resalta además la importancia de "ampliar la cooperación turística" y de "explorar la posibilidad de implementar más políticas para facilitar el turismo bidireccional", después de que, en los últimos meses, Pekín implantase la exención de visado para los visitantes procedentes de países como Argentina, Perú o Chile que viajen a China.