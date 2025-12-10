Western Union avanza hacia una 'tarjeta estable' y planes para su propia stablecoin

El anuncio tuvo lugar durante la conferencia UBS Global Technology and AI, donde la empresa describió cómo está dejando atrás su modelo tradicional de envíos transfronterizos para abrazar soluciones basadas en stablecoins y tecnología descentralizada. Según su director financiero, Matthew Cagwin, esta hoja de ruta responde a los compromisos presentados ante inversionistas y busca “modernizar de raíz” la arquitectura financiera de la firma.

Western Union dio un paso decisivo hacia la digitalización de sus servicios al anunciar una nueva “tarjeta estable”, un producto pensado para resguardar el poder adquisitivo de los usuarios que dependen de remesas en países con inflación severa.

Uno de los casos que la compañía estudia con mayor atención es Argentina, un país donde la inflación interanual ha pasado del 250% y golpea directamente el valor real del dinero que llega desde el exterior. Cagwin ilustró el problema con un ejemplo sencillo: una familia que recibe US$500 puede ver cómo, en apenas semanas, ese monto pierde casi la mitad de su capacidad de compra. Afirmó que la tarjeta estable podría mitigar este deterioro y superar las prestaciones de las tarjetas prepago que la empresa ya ofrece en Estados Unidos.

El ejecutivo también confirmó las intenciones de Western Union de emitir su propia stablecoin, respaldándose en su presencia en 200 países para facilitar la adopción de este activo digital en regiones donde las remesas son esenciales para millones de hogares.

La creación de una moneda propia permitiría, según dijo, construir un mercado interno más robusto y mantener un control más preciso sobre aspectos regulatorios, operativos y de distribución.

El proyecto incluye la puesta en marcha de la Red de Activos Digitales (DAN, por sus siglas en inglés), una infraestructura que enlazará a Western Union con cuatro proveedores globales del ecosistema cripto.

La empresa prevé activar esta red durante el primer semestre de 2026, con el fin de agilizar las transferencias digitales y ofrecer una experiencia más fluida para usuarios y comercios.