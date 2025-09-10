Impulsan empleabilidad juvenil en El Salvador con la inteligencia artificial

Por revistaeyn.com
Tu Chance, la Zona Digital de la Fundación Gloria Kriete (FGK) y AFP CONFÍA anunciaron una alianza estratégica que combina tecnología de vanguardia e inteligencia artificial, a través de la plataforma internacional Big Interview, con programas de alto impacto social que beneficiarán amiles de salvadoreños.
La colaboración permitirá que, a partir de septiembre de 2025, miles de salvadoreños en busca de empleo tengan acceso gratuito a la reconocida plataforma Big Interview a través de Tu Chance FGK.
Esta herramienta integra simuladores virtuales de entrevistas que preparan a los usuarios de forma práctica e interactiva para enfrentar procesos de selección reales.
Con ello se suma al ecosistema ya disponible en Tu Chance FGK, que ofrece cursos en línea con certificaciones, recursos para el aprendizaje de idiomas, bolsa de trabajo, becas y, ahora, herramientas potenciadas con inteligencia artificial, consolidándose como un espacio integral para acompañar a los jóvenes en su inserción al mercado laboral formal.
“Esta alianza va más allá del acceso, se trata de transformación. Al conectar a los salvadoreños con herramientas de preparación laboral de vanguardia, abrimos puertas hacia empleo significativo y crecimiento sostenible”, afirmó Juana Jule, directora ejecutiva de Fundación Gloria Kriete.
El convenio además del desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial cuenta con el patrocinio de 120 becas para cursos Workeys Express de FGK que son certificaciones para estudiantes universitarios desarrollada por la FGK, con enfoque en formación técnica, habilidades digitales, orientación laboral y fortalecimiento del emprendimiento, todo esto en una sola plataforma Tu Chance FGK y gracias al apoyo de Confía.