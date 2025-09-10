Impulsan empleabilidad juvenil en El Salvador con la inteligencia artificial

Empresas & Management

La alianza permitirá desarrollar y ejecutar proyectos conjuntos a nivel nacional, enfocados en fortalecer habilidades laborales, fomentar la educación financiera, impulsar el emprendimiento juvenil y generar soluciones tecnológicas innovadoras.

Por revistaeyn.com Tu Chance, la Zona Digital de la Fundación Gloria Kriete (FGK) y AFP CONFÍA anunciaron una alianza estratégica que combina tecnología de vanguardia e inteligencia artificial, a través de la plataforma internacional Big Interview, con programas de alto impacto social que beneficiarán amiles de salvadoreños. La colaboración permitirá que, a partir de septiembre de 2025, miles de salvadoreños en busca de empleo tengan acceso gratuito a la reconocida plataforma Big Interview a través de Tu Chance FGK.

Esta herramienta integra simuladores virtuales de entrevistas que preparan a los usuarios de forma práctica e interactiva para enfrentar procesos de selección reales. Con ello se suma al ecosistema ya disponible en Tu Chance FGK, que ofrece cursos en línea con certificaciones, recursos para el aprendizaje de idiomas, bolsa de trabajo, becas y, ahora, herramientas potenciadas con inteligencia artificial, consolidándose como un espacio integral para acompañar a los jóvenes en su inserción al mercado laboral formal.