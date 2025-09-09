Bajan las expectativas de contrataciones en Costa Rica, Guatemala y Panamá

Costa Rica encabeza el ranking regional con una Tendencia Neta de Empleo ajustada estacionalmente del 35 %, un resultado que refleja la intención de contratar de una muestra amplia —más de 400 empleadores consultados— y una elevada proporción de empresas que planean ampliar sus plantillas (42 %). Sin embargo, la expectativa de contratación disminuyó 6 p.p. desde el trimestre anterior y 1 p.p. en comparación con el mismo período del año pasado.

En el cuarto trimestre de 2025, la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup muestra un horizonte laboral en algunos países de Centroamérica con matices regionales: Costa Rica presenta las perspectivas más optimistas, Guatemala consolida un pulso positivo y Panamá exhibe una recuperación impulsada por el consumo y proyectos puntuales.

Además, el reporte destaca que los sectores de Ciencias de la Vida y Salud e Industrial y Manufactura son los que reportan las expectativas más fuertes (47 % y 42 %, respectivamente), un indicio claro de dónde se concentra la demanda de talento local, según datos de ManpowerGroup.

Si bien las expectativas en el sector Ciencias de la Vida han disminuido 5 puntos porcentuales en comparación con el trimestre anterior, han aumentado 35 puntos porcentuales desde esta misma fecha el año pasado.

"Vemos cómo Costa Rica sigue destacando en la región con expectativas positivas para la generación de empleo. En esta oportunidad el sector que tiene los mejores pronósticos es el sector de Ciencias de la Vida y Salud. A nivel mundial, nuestro país ocupa el primer lugar en expectativas de empleo en este sector superando el promedio global en 27 puntos porcentuales", señaló Scarleth Tercero, Gerente de país para ManpowerGroup Costa Rica.

Guatemala muestra una perspectiva también favorable con una Tendencia Neta de 28 %, derivada de respuestas de más de 200 empleadores. Dicha expectativa está 1 p.p. por debajo del tercer trimestre de este año y de 2 p.p. en comparación con el cuarto trimestre de 2024.

Las expectativas de contratación en el mercado guatemalteco se concentran en Servicios de Comunicación y Manufactura (ambas con 32 %), seguidas por Finanzas y Bienes Raíces (27 %) y Tecnología de la Información (24 %).

Las organizaciones con entre 250 - 999 empleados reportan las expectativas más optimistas con un 46%. Mientras tanto, las empresas con 50 - 449 empleados reportaron el porcentaje más bajo con 20%. Regiones como el Occidente del país reportan cifras especialmente dinámicas, con niveles de expectativas muy superiores al promedio nacional.

Panamá, por su parte, registra una Tendencia Neta de 24 % y una muestra que supera los 200 empleadores. Dicha expectativa está -2 puntos porcentuales por debajo con respecto al primer trimestre de este año y es 3 puntos superiores en comparación con el cuarto trimestre en 2024.

Aunque menor que la de Costa Rica y Guatemala, la expectativa panameña está impulsada por la demanda vinculada al consumo (Bienes y Servicios de Consumo reporta 46 %) y por proyectos específicos que requieren personal temporal o por proyecto.

Las organizaciones de tamaño pequeño (10 a 49 empleados) reportan las expectativas más optimistas con un 28 %. Mientras tanto, las empresas de 1,000 a 4,999 empleados registraron el porcentaje más bajo con 11 %. En la geografía productiva panameña también sobresalen Finanzas y Bienes Raíces (33 %) y Manufactura (24%).