La IA llega al campo: 26% de los agricultores la usa en sus procesos

Por: McKinsey & Co.

Detrás de cada comida hay muchísimas horas de trabajo, años de experiencia y un cúmulo de conocimientos agrícolas que han pasado de generación en generación. Hoy, a partir del desarrollo tecnológico y la implementación de herramientas basadas en la inteligencia artificial, 1 de cada 4 agricultores en América Latina está usando soluciones de IA en sus labores diarias, una tasa de adopción superior al promedio global.

Pese a la alta adopción, solo el 7% tiene intención de pagar por estas herramientas (frente al 10% de EE.UU).

Esta situación se da en un contexto donde la actividad agrícola ha decidido ser muy selectiva en sus gastos debido a la presión económica.

Las ganancias del sector vieron su punto álgido por última vez en 2022 y desde entonces los precios han bajado, acompañados del costo volátil de los insumos, las tensiones geopolíticas, los cortes en mano de obra y un clima cada vez más impredecible.

En su reporte bianual sobre Perspectivas Globales de la agricultura, McKinsey & Company consultó a 5.500 agricultores quienes, pese a la incertidumbre, se mantienen optimistas en la intención de innovar.

Hay una notable apertura hacia la adopción de la inteligencia artificial en el sector. Un 75% de las personas entrevistadas espera obtener algún resultado concreto del uso de estas herramientas.

La IA generativa ha ganado rápidamente aceptación entre los agricultores. El 17% la usa para tareas relacionadas con la finca, especialmente para la planificación, ya que de momento han detectado carencias en recomendaciones agronómicas informadas específicas para las condiciones locales.

En su mejor versión, las herramientas de IA podrían analizar la complejidad de cada caso y ayudar a los agricultores a tomar decisiones con más rapidez, conectando las condiciones locales, la experiencia acumulada y el juicio que se gana con las temporadas.