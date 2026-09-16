Informe: Extensión del crimen organizado amenaza la democracia en Latinoamérica

Centroamérica & Mundo

El estudio de IDEA constata el carácter cada vez más transnacional del crimen organizado y su creciente impacto más allá de la seguridad, lo que incluye desde la política a la economía y las estructuras sociales, volviéndose una preocupación fundamental.

Por Agencia EFE La extensión del crimen organizado y su penetración en la sociedad constituye una amenaza para la democracia en América Latina, la región más polarizada del mundo, señaló en su informe anual el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional). El estudio constata el carácter cada vez más transnacional del crimen organizado y su creciente impacto más allá de la seguridad, lo que incluye desde la política a la economía y las estructuras sociales, volviéndose una preocupación fundamental.

"Se ha convertido en un tema prioritario en lugares donde no lo era. Ha pasado a ser el tema más importante del debate en lugares como Uruguay, como Chile, como Costa Rica, como Ecuador, que eran países históricamente con niveles bastante bajos de violencia y donde eso no era un tema", explicó el secretario general de IDEA, el costarricense Kevin Casas-Zamora. Casas-Zamora advierte de que este fenómeno plantea el riesgo de la "captura del Estado". "No es un tumor que puedes operar y sacar, es como una infección generalizada del cuerpo social que cada vez se va volviendo más difícil de enfrentar porque está metida en el tejido social", dijo. Esta organización con sede en Estocolmo resalta en su estudio que América Latina se ha convertido en la región con mayor polarización en el mundo, debido a un rápido aumento en la última década. El diálogo democrático se ha visto erosionado por cuestiones como la economía, la inmigración y la inseguridad, además del éxito creciente de "políticos antisistema" que sacan provecho de "narrativas basadas en una identidad divisoria y políticas de nosotros contra ellos", resalta el estudio.