Estudio: Proveedores locales son clave para multinacionales en Costa Rica

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El reporte de EY destaca que los proveedores costarricenses aportan conocimiento especializado, servicios, infraestructura crítica y continuidad operativa, elementos que permiten a las multinacionales poner en marcha sus operaciones, aumentar su capacidad y concretar nuevas inversiones.

Por revistaeyn.com La inversión extranjera directa (IED) se ha convertido en uno de los principales motores de la economía costarricense, pero su permanencia y crecimiento dependen cada vez más de la capacidad de las empresas nacionales para integrarse a las cadenas de valor de las multinacionales instaladas en el país. Esta es una de las principales conclusiones del estudio “Built in Costa Rica: empresas que impulsan la competitividad detrás de las zonas francas”, elaborado por EY, que analiza el papel de compañías locales del segmento middle market en industrias como ciencias de la vida y manufactura avanzada.

El reporte destaca que los proveedores nacionales aportan conocimiento especializado, servicios, infraestructura crítica y continuidad operativa, elementos que permiten a las multinacionales poner en marcha sus operaciones, aumentar su capacidad y concretar nuevas inversiones. “Detrás del éxito del régimen de zonas francas existe una red de empresas locales especializadas que hacen posible que las operaciones funcionen, escalen y se mantengan competitivas”, señaló Alejandra Arguedas, Tax Associate Partner de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Según la ejecutiva, contar con proveedores especializados, talento técnico e infraestructura fortalece la propuesta de Costa Rica para atraer, retener y expandir inversión extranjera.