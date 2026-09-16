Estudio: Proveedores locales son clave para multinacionales en Costa Rica

Por revistaeyn.com
La inversión extranjera directa (IED) se ha convertido en uno de los principales motores de la economía costarricense, pero su permanencia y crecimiento dependen cada vez más de la capacidad de las empresas nacionales para integrarse a las cadenas de valor de las multinacionales instaladas en el país.
Esta es una de las principales conclusiones del estudio “Built in Costa Rica: empresas que impulsan la competitividad detrás de las zonas francas”, elaborado por EY, que analiza el papel de compañías locales del segmento middle market en industrias como ciencias de la vida y manufactura avanzada.
El reporte destaca que los proveedores nacionales aportan conocimiento especializado, servicios, infraestructura crítica y continuidad operativa, elementos que permiten a las multinacionales poner en marcha sus operaciones, aumentar su capacidad y concretar nuevas inversiones.
“Detrás del éxito del régimen de zonas francas existe una red de empresas locales especializadas que hacen posible que las operaciones funcionen, escalen y se mantengan competitivas”, señaló Alejandra Arguedas, Tax Associate Partner de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana.
Según la ejecutiva, contar con proveedores especializados, talento técnico e infraestructura fortalece la propuesta de Costa Rica para atraer, retener y expandir inversión extranjera.
El papel de estas empresas cobra mayor relevancia debido a que la reinversión se ha consolidado como una de las principales vías de crecimiento de la IED en Costa Rica. En 2025, CINDE acompañó 19 nuevos proyectos, pero también registró 48 expansiones de compañías que ya operaban en el país.
La diferencia es relevante: mientras la llegada de una multinacional implica evaluar las condiciones para establecerse, una expansión depende en buena medida de la experiencia acumulada y de las capacidades que la empresa ha encontrado durante su permanencia en Costa Rica.
Ana María Romero, Gerente de Asesoría de Inversión de CINDE, explicó que las nuevas oportunidades están relacionadas con procesos más sofisticados, en los que ganan importancia el conocimiento, la ingeniería, los servicios especializados y las capacidades técnicas.
Esto abre espacio para que las empresas nacionales evolucionen de proveedores tradicionales a socios estratégicos de las multinacionales y participen en actividades de mayor valor agregado.
El desafío, por tanto, consiste en profundizar los vínculos entre las compañías extranjeras y el tejido empresarial costarricense. El Programa de Aliados Estratégicos de CINDE busca avanzar en esa dirección al conectar a inversionistas con proveedores locales que cuentan con capacidades verificadas para atender necesidades específicas.
Para Costa Rica, fortalecer esta red puede traducirse no solo en mayores oportunidades para las empresas nacionales, sino también en un ecosistema más competitivo capaz de sostener las operaciones multinacionales y generar nuevas reinversiones en el país.