Reserva Federal sube los tipos un cuarto de punto y los deja entre 3,75% y 4%

Finanzas

La reducción del crédito que previsiblemente derive de esta subida de tasas llega a mes y medio de unas elecciones legislativas en las que el presidente Donald Trump se juega el control del Congreso.

Por Agencia EFE La Reserva Federal de Estados Unidos incrementó los tipos de interés en un cuarto de punto y los dejó en una horquilla de entre el 3,75% y el 4% en lo que supone la primera subida del precio del dinero desde julio de 2023 ante la persistente inflación que afecta a la primera economía mundial. Los doce miembros con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed adoptaron la decisión de manera unánime.

La Fed publicó también su informe trimestral de proyecciones económicas, que muestra que 16 de los 18 economistas del organismo consideran apropiada al menos una subida más antes de que acabe el año, ya que ven necesario el referencial se sitúe por encima del 4% en los próximos meses. En un comunicado al término de la reunión de dos días de la entidad, la Fed indicó que "la inflación permanece elevada" y que la medida adoptada hoy "favorecerá un retorno más rápido al objetivo del 2%" fijado por el FOMC. El Comité subrayó además que "el aumento del empleo ha seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de desempleo apenas ha variado", después de que los datos de agosto mostraran que Estados Unidos creó 162.000 nuevos puestos de trabajo, muy por encima de lo previsto por los analistas, y que su tasa de paro (el 4,1 %) se mantuvo sin cambios.