Las previsiones del mercado de inteligencia artificial generativa se revisan al alza

Por revistaeyn.com

La inteligencia artificial (IA) generativa se refiere a los modelos de IA que generan nuevos contenidos. La llegada de ChatGPT, lanzada en noviembre de 2022, representó la tendencia tecnológica que pasó de la investigación a los productos y servicios monetizados.

A pesar de los problemas de monetización de muchas de las startups más destacadas de la tendencia, las organizaciones tienen un gran interés en la IA generativa y ven la oportunidad como algo que abarca todo el negocio. Cuando se les preguntó dónde creen que la IA generativa aporta valor a sus organizaciones, el 45 % de los encuestados por "Voice of the Enterprise: AI & Machine Learning, Use Cases 2024 de 451 Research" indicaron la automatización de procesos. Otras áreas populares fueron desde la interacción con el cliente (41 %) hasta la capacitación de los empleados (39 %).