Las 'Siete magníficas' de la tecnología pierden un billón de dólares en Wall Street

Las llamadas 'Siete magníficas', las empresas de tecnología más grandes de Estados Unidos, perdieron conjuntamente más de un billón de dólares en la peor jornada registrada en Wall Street desde abril de 2025.

El grupo de 'Big Tech' había subido con fuerza en la víspera, en la jornada posterior a las elecciones de medio mandato en EE.UU., marcada por la derrota republicana y la recuperación del control demócrata de la Cámara de Representantes y el Senado.

La sesión borró los US$600.000 millones de valor de mercado ganados en esa subida poselectoral, que supuso un hito positivo, y llevó al grupo a anotar el hito negativo de su mayor pérdida conjunta en una sola jornada, de unos US$1,13 billones.

El índice tecnológico Nasdaq cayó hoy un 5,52 %, arrastrado por las ventas de acciones del sector de la inteligencia artificial (IA), el selectivo S&P 500 perdió un notable 4,36 % y el Dow Jones recortó un 3,44 %.

Las acciones relacionadas con el sector de la IA, sobre todo las vinculadas a la parte de infraestructuras, chips y centros de datos, fueron las grandes perdedoras ante la expectativa de que este sector afronte regulaciones y dificultades para expandir sus centros de datos.

Tesla y SpaceX, las empresas del magnate Elon Musk, gran defensor de la aceleración en el desarrollo de la IA y patrocinador de la victoria electoral del presidente Donald Trump en 2024, borraron en conjunto US$420.000 millones de capitalización.