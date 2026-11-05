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La caída de Ueno Bank derriba al Gobierno de Santiago Peña en Paraguay

El mandatario anunció su dimisión mientras el Congreso debatía un juicio político en su contra. La caída del banco, que dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas, provocó una ruptura en el Partido Colorado. El vicepresidente Pedro Alliana está llamado a completar el mandato hasta 2028.

Por: Revistaeyn.com El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves su renuncia al cargo, en medio de una crisis política y financiera desencadenada por la intervención de Ueno Bank, entidad vinculada con antiguos socios comerciales del mandatario y que administraba importantes recursos de instituciones públicas. La decisión fue comunicada mediante un video publicado en sus redes sociales, mientras la Cámara de Diputados debatía un pedido de juicio político que había sumado respaldos tanto de la oposición como de sectores del gobernante Partido Colorado. Peña, quien asumió la Presidencia el 15 de agosto de 2023, puso fin de esta manera a poco más de tres años de gestión, tras perder el apoyo de dirigentes que hasta entonces habían constituido su principal sostén político.

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. https://t.co/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

Su dimisión abre un proceso de sucesión constitucional en el que el vicepresidente Pedro Alliana deberá asumir la conducción del Ejecutivo para completar el período presidencial, previsto hasta agosto de 2028. La formalización de ese relevo depende de las actuaciones institucionales correspondientes.

Peña pide disculpas y afirma que renuncia para preservar la estabilidad

En su mensaje a la ciudadanía, Peña justificó la decisión en la necesidad de proteger la estabilidad política y social del país. “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República”, anunció el mandatario, quien vinculó su salida con la preservación de las instituciones democráticas. El presidente describió la situación como uno de los momentos más difíciles de su vida política y sostuvo que la historia será la encargada de evaluar su gestión y las circunstancias que rodearon su salida. También dirigió un pedido de disculpas a la población y afirmó que su intención nunca fue defraudar la confianza de quienes respaldaron su Gobierno.

Una parte central de su mensaje estuvo dedicada a los afectados por el cierre de Ueno Bank. Peña expresó su expectativa de que se garantice la devolución de los depósitos y que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su función de protección de los ahorristas. Asimismo, reclamó que se resguarden los recursos de las instituciones públicas comprometidos en la entidad financiera. La renuncia fue presentada como una decisión institucional, pero llegó en un contexto de creciente presión parlamentaria y movilizaciones ciudadanas que reclamaban respuestas por la pérdida de acceso a los fondos bancarios.

El Partido Colorado le retiró su respaldo político

El expresidente Horacio Cartes, titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR-Partido Colorado) y principal impulsor político de Peña, comunicó su apoyo al juicio político contra el mandatario. La posición de Cartes representó una ruptura dentro de la estructura oficialista que había sostenido al Gobierno desde su llegada al poder. A esa decisión se sumó la del presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, quien reclamó públicamente la renuncia de Peña y advirtió que respaldaría su destitución parlamentaria si permanecía en el cargo. Núñez argumentó que el Congreso debía actuar para proteger a los ahorristas, los fondos públicos y los recursos de la seguridad social.