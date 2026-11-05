Evento 365M Talks: impulsar el liderazgo femenino desde la banca

La iniciativa reunió a casi 300 mujeres en Costa Rica en una jornada de conversaciones, networking y reconocimiento al emprendimiento, con espacios orientados al desarrollo personal y profesional.

Por E&N Brand Lab para BAC El liderazgo femenino, la autonomía económica y la construcción de redes de apoyo fueron los ejes de 365M Talks, el encuentro organizado por BAC que reunió a casi 300 mujeres el pasado 28 de octubre en el Teatro Auditorio Nacional del Museo de los Niños, en Costa Rica. La actividad vino a dar un enfoque novedoso al Congreso Mujeres BAC, que desde hace dos años impulsa la entidad bancaria, a través de su programa Mujeres BAC, iniciativa que promueve el desarrollo y la participación económica de las mujeres. En esta edición, el encuentro adoptó un formato distinto, centrado en conversaciones, intercambio de experiencias y oportunidades de conexión entre las asistentes. El concepto 365M Talks retoma un mensaje que BAC ha promovido alrededor del Día Internacional de la Mujer: el liderazgo, el desarrollo y la autonomía económica femenina requieren acciones y espacios permanentes, no limitados a una fecha conmemorativa. De ahí el énfasis en construir oportunidades durante los 365 días del año.

CUATRO VOCES, DISTINTAS EXPERIENCIAS

La agenda reunió a cuatro expositoras que abordaron, desde sus propias trayectorias, los desafíos y oportunidades que enfrentan las mujeres en diferentes etapas de sus vidas. Cecilia García presentó la charla “Construir una carrera sin pedir permiso”, en la que compartió reflexiones sobre perseverancia, reinvención y crecimiento profesional. Por su parte, Lucía Jiménez, con “Cuando una mujer lidera, inspira nuevas posibilidades”, abordó la autonomía económica y la inclusión financiera a partir de su experiencia. La conversación también incorporó temas relacionados con la vida personal y el bienestar. Emma Rodríguez presentó “Vida, no competencia”, un espacio dedicado a la maternidad, la salud mental, la identidad y el equilibrio personal. Mientras tanto, la cantautora costarricense Debi Nova compartió sus vivencias sobre maternidad y transformación personal y profesional en “Habitar todas tus versiones”, charla que acompañó con una presentación musical. Además de estas enriquecedoras conferencias, la jornada reconoció a las graduadas de Academia Mujeres BAC, programa de formación dirigido a emprendedoras y líderes de pequeñas y medianas empresas (pymes) y que graduó a un grupo de mujeres que recientemente llevaron de manera virtual dicho programa. Este año, una alianza de Mujeres BAC con la Universidad Latina en su sede de Santa Cruz, Guanacaste, permitió también ampliar el alcance de la Academia, mediante la realización, por primera vez, de sesiones presenciales en Guanacaste, facilitando el acceso a este proceso formativo en nuevas localidades fuera de la GAM. Además de la graduación, el encuentro en el Museo de los Niños también incorporó el Mercadito Mujeres BAC, una iniciativa que brindó a emprendedoras la oportunidad de exhibir sus productos, acercarse a nuevos públicos y ampliar las posibilidades de comercialización de sus negocios.

REDES QUE ABREN OPORTUNIDADES