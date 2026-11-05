Evento 365M Talks: impulsar el liderazgo femenino desde la banca

Por E&N Brand Lab para BAC
El liderazgo femenino, la autonomía económica y la construcción de redes de apoyo fueron los ejes de 365M Talks, el encuentro organizado por BAC que reunió a casi 300 mujeres el pasado 28 de octubre en el Teatro Auditorio Nacional del Museo de los Niños, en Costa Rica.
La actividad vino a dar un enfoque novedoso al Congreso Mujeres BAC, que desde hace dos años impulsa la entidad bancaria, a través de su programa Mujeres BAC, iniciativa que promueve el desarrollo y la participación económica de las mujeres. En esta edición, el encuentro adoptó un formato distinto, centrado en conversaciones, intercambio de experiencias y oportunidades de conexión entre las asistentes.
El concepto 365M Talks retoma un mensaje que BAC ha promovido alrededor del Día Internacional de la Mujer: el liderazgo, el desarrollo y la autonomía económica femenina requieren acciones y espacios permanentes, no limitados a una fecha conmemorativa. De ahí el énfasis en construir oportunidades durante los 365 días del año.
CUATRO VOCES, DISTINTAS EXPERIENCIAS
La agenda reunió a cuatro expositoras que abordaron, desde sus propias trayectorias, los desafíos y oportunidades que enfrentan las mujeres en diferentes etapas de sus vidas.
Cecilia García presentó la charla “Construir una carrera sin pedir permiso”, en la que compartió reflexiones sobre perseverancia, reinvención y crecimiento profesional. Por su parte, Lucía Jiménez, con “Cuando una mujer lidera, inspira nuevas posibilidades”, abordó la autonomía económica y la inclusión financiera a partir de su experiencia.
La conversación también incorporó temas relacionados con la vida personal y el bienestar. Emma Rodríguez presentó “Vida, no competencia”, un espacio dedicado a la maternidad, la salud mental, la identidad y el equilibrio personal. Mientras tanto, la cantautora costarricense Debi Nova compartió sus vivencias sobre maternidad y transformación personal y profesional en “Habitar todas tus versiones”, charla que acompañó con una presentación musical.
Además de estas enriquecedoras conferencias, la jornada reconoció a las graduadas de Academia Mujeres BAC, programa de formación dirigido a emprendedoras y líderes de pequeñas y medianas empresas (pymes) y que graduó a un grupo de mujeres que recientemente llevaron de manera virtual dicho programa.
Este año, una alianza de Mujeres BAC con la Universidad Latina en su sede de Santa Cruz, Guanacaste, permitió también ampliar el alcance de la Academia, mediante la realización, por primera vez, de sesiones presenciales en Guanacaste, facilitando el acceso a este proceso formativo en nuevas localidades fuera de la GAM.
Además de la graduación, el encuentro en el Museo de los Niños también incorporó el Mercadito Mujeres BAC, una iniciativa que brindó a emprendedoras la oportunidad de exhibir sus productos, acercarse a nuevos públicos y ampliar las posibilidades de comercialización de sus negocios.
REDES QUE ABREN OPORTUNIDADES
La generación de conexiones que trascienden el evento es uno de los objetivos de esta propuesta. Para BAC, los espacios de intercambio y aprendizaje entre mujeres pueden contribuir a ampliar sus oportunidades de crecimiento y fortalecer sus capacidades.
“En BAC creemos que el desarrollo de las mujeres también se fortalece cuando tienen la oportunidad de compartir sus experiencias y aprender unas de otras. Buscamos que las conexiones que surgen en estos espacios trasciendan el encuentro y abran nuevas oportunidades para su crecimiento. Queremos que cada vez más mujeres cuenten con herramientas y redes de apoyo que les permitan transformar su entorno”, señaló Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas de BAC.
365M Talks forma parte de Mujeres BAC, plataforma que integra soluciones financieras, formación, networking y desarrollo empresarial para acompañar a las mujeres en distintas etapas de su trayectoria personal y profesional.
A través de este programa, BAC busca fortalecer la autonomía económica femenina, ampliar las oportunidades de crecimiento y potenciar la participación de las mujeres en la reactivación económica del país, como parte de una apuesta por una sociedad más próspera e inclusiva.