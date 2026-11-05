Ciberataques en Europa alertan sobre riesgos para empresas de Centroamérica

Por: Revistaeyn.com (Con información de ESET)

Un sistema de refrigeración conectado a Internet puede convertirse en la puerta de entrada de un ciberataque capaz de provocar pérdidas económicas, interrumpir operaciones y comprometer productos destinados al consumidor. Así lo evidencian recientes incidentes registrados en supermercados europeos, donde atacantes lograron modificar de forma remota las temperaturas de equipos de refrigeración, obligando a retirar y desechar alimentos.

Los ataques afectaron a distintas cadenas de supermercados y pusieron nuevamente sobre la mesa un riesgo que trasciende al sector minorista y a las fronteras europeas: la creciente dependencia de sistemas conectados para controlar procesos críticos dentro de las empresas.

En menos de un mes, el patrón se repitió y escaló. El 2 de noviembre, una segunda ola alcanzó supermercados de siete países europeos, entre ellos Bélgica, Suecia, Irlanda y Países Bajos. Esa misma noche, atacantes entraron a través de un proveedor de refrigeración a cámaras frías del banco de sangre de Francia y las programaron para pasar de unos −30 °C a 110 °C. Un técnico de guardia lo detectó a tiempo y no se perdió ninguna unidad de sangre.

Del otro lado del Atlántico, el Pentágono investiga como posible ciberataque las fallas de refrigeración en al menos seis comisariatos de bases militares de EE.UU. ocurridas en agosto. Ya no se trata solo de comida que se pierde: el mismo tipo de ataque puede poner en riesgo insumos médicos. Hasta la fecha nadie se adjudicó los ataques, por lo que se entiende como acciones de un sabotaje informático.

El motivo de fondo es simple, equipos conectados a internet, algunos sin actualizar o con la contraseña de fábrica, que nadie vigilaba como parte de la seguridad de la empresa. La pregunta para nuestra región es directa: si en Europa ocurrió, ¿Qué tan expuestas están las empresas e infraestructuras de América Latina?

Para ESET, compañía especializada en detección proactiva de amenazas, estos incidentes representan una advertencia relevante también para las empresas de Centroamérica y el Caribe, donde cada vez más procesos dependen de equipos conectados, sistemas de automatización y plataformas de monitoreo remoto.

El riesgo no se limita al sector de supermercados. Industrias como alimentos y bebidas, retail, manufactura, logística, distribución, salud e infraestructura dependen de sensores, cámaras, controladores, sistemas de refrigeración y otros dispositivos que, si están expuestos a Internet o mantienen vulnerabilidades sin corregir, pueden convertirse en puntos de entrada para los atacantes.

La situación cobra mayor relevancia ante las brechas de visibilidad que persisten en la región. De acuerdo con el ESET Security Report 2026, el 52,7% de las organizaciones latinoamericanas detectó intentos de ataque durante el último año, mientras que un 15,4% no puede confirmar si sufrió un incidente. Además, entre las empresas que no detectaron ataques, un 25,1% reconoce que estos podrían haber ocurrido sin ser identificados por falta de tecnología suficiente.

El mismo informe señala que la explotación de vulnerabilidades estuvo presente en el 29,2% de los incidentes reportados, reforzando la importancia de mantener actualizados y protegidos los sistemas que sostienen procesos críticos del negocio.

“La digitalización y la automatización generan eficiencia, pero también amplían la superficie que las empresas necesitan proteger. Tener visibilidad sobre los dispositivos conectados, corregir vulnerabilidades y monitorear comportamientos anómalos es clave para detectar un incidente antes de que termine afectando procesos físicos y la operación”, agrega Rodrigo Álvarez, especialista en seguridad de ESET Latinoamérica.