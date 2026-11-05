Apple reconoce riesgos que la IA actúe sin autorización y dificultad para anticiparse

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El fabricante del iPhone indicó que la IA está cada vez más integrada en sus productos y servicios, actividad y operaciones, y sus propias iniciativas con esta tecnología plantean numerosos riesgos, incluyendo "acciones no intencionadas o no autorizadas de sistemas autónomos o agénticos".

Por Agencia EFE El gigante tecnológico Apple reconoció en una comunicación al Gobierno de Estados Unidos los riesgos de que la inteligencia artificial (IA) actúe sin autorización y la dificultad para anticiparse a las consecuencias, lo que puede afectar a su negocio. En su resumen anual para la Comisión de Mercado y Valores (SEC), Apple advirtió de que las cuestiones relacionadas con la IA pueden causarle "perjuicios reputacionales, competitivos y financieros", acarrear "medidas regulatorias y responsabilidad jurídica" y otros "efectos adversos sobre su actividad".

El fabricante del iPhone indicó que la IA está cada vez más integrada en sus productos y servicios, actividad y operaciones, y sus propias iniciativas con esta tecnología plantean numerosos riesgos, incluyendo "acciones no intencionadas o no autorizadas de sistemas autónomos o agénticos". "Aunque la compañía está comprometida con el desarrollo y la implementación responsables de la IA, es posible que no logre identificar o resolver todos los posibles problemas y fallos antes de que se produzcan", dijo. Apple destacó "en particular" que la IA, suya o de terceros, puede "comportarse de formas inesperadas o impredecibles" y realizar acciones que no hayan sido ordenadas, indicadas o autorizadas, exceder los permisos concedidos, desobedecer directrices o resistirse a seguir instrucciones". Las tecnologías también "pueden encubrir acciones, ocultar, retener o manipular información, o generar resultados inexactos o engañosos", agregó.