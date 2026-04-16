Marcela Fernández asume liderazgo de AstraZeneca en Centroamérica y el Caribe

Por revistaeyn.com

Marcela Fernández asume un nuevo reto en AstraZeneca al ser nombrada Country President de Centroamérica y el Caribe (CAMCAR), su liderazgo busca promover el bienestar de los pacientes, fortalecer la cooperación entre sectores, avanzar en la equidad y diversidad del talento a su cargo, así como asegurar que la innovación llegue a quienes más la necesitan.

Marcela es una ejecutiva costarricense con más de 20 años de experiencia en la industria de la salud. Su trayectoria se ha caracterizado por la conducción de proyectos de alto impacto en mercados complejos, promoviendo la innovación, el desarrollo de sus equipos y la colaboración multisectorial. Durante los últimos dos años lideró la Región Andina para AstraZeneca, donde impulsó iniciativas que agilizaron procesos regulatorios y consolidaron alianzas público‑privadas orientadas a mejorar el acceso a terapias innovadoras.

En su nuevo rol, Fernández estará al frente de una operación que tiene responsabilidad sobre 28 territorios en Centroamérica y el Caribe, y liderará un equipo de más de 300 colaboradores, con el objetivo de transformar la operación local y desarrollar estrategias que mejoren el acceso a la innovación en la región.

“Este nombramiento representa una oportunidad para continuar construyendo colaboraciones significativas con actores institucionales, organizaciones de la sociedad civil, el sector académico y todos quienes trabajan por mejorar la salud en nuestra región. Regreso a Costa Rica con la visión de promover iniciativas colaborativas que generen beneficios tangibles para nuestros pacientes, las comunidades donde operamos y el planeta”, comentó Marcela Fernández, Country President de AstraZeneca Centroamérica y el Caribe.

Gracias a su experiencia en distintos mercados y áreas, suma una visión completa del ecosistema, contribuyendo a la toma de decisiones y a la generación de resultados sostenibles. Esto le permitirá impulsar la construcción de una agenda que busque el fortalecimiento de capacidades regionales y una ejecución que combine visión global con las realidades locales.

Más allá del crecimiento y la sostenibilidad del negocio, Marcela promueve una orientación clara hacia el impacto social, buscando que la innovación se traduzca en una generación real de valor a las comunidades. Desde su gestión se impulsará el diagnóstico temprano de enfermedades crónicas y raras, y la consolidación de alianzas que amplíen el alcance de la ciencia en los distintos territorios, de la mano del mejor talento. “El verdadero diferencial está en nuestra gente. Construir un entorno donde nuestros colaboradores puedan desarrollarse, asumir liderazgo y contribuir activamente es esencial para lograr resultados sostenibles en cada uno de los territorios donde operamos”.

Este nombramiento representa un paso importante en el fortalecimiento de la presencia de AstraZeneca en la región de Centroamérica y Caribe, y fortalece la aspiración de seguir construyendo alianzas que impulsen la ciencia, fortalezcan los sistemas de salud y generen mejores resultados para los pacientes.