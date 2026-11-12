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Microsoft sigue sin resolver por completo la caída que afecta a Outlook y otros servicios

La compañía mantiene abierta la incidencia que afecta al correo corporativo y a funciones de Teams, Copilot y SharePoint. Las medidas de recuperación han permitido avances limitados, mientras continúa la investigación sobre los servidores afectados.

Por: Revistaeyn.com Microsoft continuaba trabajando este jueves para restablecer por completo sus servicios tras una interrupción de alcance internacional que afectó a Outlook y otras herramientas de Microsoft 365. La última actualización técnica consultada (18:45 hs Centroamérica) mantenía la incidencia abierta, con recuperación parcial y problemas de acceso al correo y a funciones conectadas con Exchange Online. El aviso de Microsoft, reproducido por la Universidad de Pensilvania desde su consola administrativa, precisó que el impacto alcanza funciones que interactúan con Exchange Online y los servicios de correo. Los componentes que no dependen de esa conexión permanecen operativos. La distinción es relevante porque demuestra que la afectación comprende múltiples servicios y regiones, pero no supone una paralización uniforme de todos los productos de Microsoft.

Del correo a otras herramientas de trabajo

Los primeros avisos se concentraron en dificultades para acceder a buzones de Exchange Online en América. Posteriormente, Microsoft amplió el alcance potencial a usuarios de cualquier región, según informó EFE. La agencia también registró reportes de problemas en Outlook, Microsoft 365, Teams y Copilot. La actualización técnica de Microsoft detalla diferencias entre aplicaciones: * Outlook y Exchange Online: problemas para acceder al buzón y posibles demoras en la entrega de mensajes. * Teams: fallas en calendarios, programación de reuniones y determinadas funciones vinculadas con Exchange. La mensajería central y las reuniones en línea siguen mayormente operativas. * Microsoft 365 Copilot: dificultades para cargar el chat, obtener respuestas o acceder a información laboral. * SharePoint Online: problemas en funciones dependientes de Exchange. El acceso directo a archivos almacenados en SharePoint permanece funcional. Estas precisiones corresponden al alcance detallado por la compañía en el último parte consultado.

Por qué la recuperación está tomando tiempo

Durante la investigación, Microsoft identificó servidores que fallaban en verificaciones automáticas de funcionamiento y quedaban fuera de servicio. La pérdida de capacidad trasladó carga a la infraestructura disponible. La empresa aplicó reinicios, redistribuyó tráfico y probó una alternativa para esas verificaciones, según los avisos reproducidos por la Universidad de Wisconsin-Milwaukee. Sin embargo, algunos servidores recuperados volvían a dejar de responder al recibir tráfico. Microsoft estaba limitando temporalmente determinadas solicitudes en ubicaciones específicas y probando una configuración de software anterior en parte de los equipos afectados. No constaba una confirmación de recuperación completa ni una causa raíz definitiva.

Los reportes bajan, pero el incidente sigue abierto