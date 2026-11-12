Microsoft sigue sin resolver por completo la caída que afecta a Outlook y otros servicios

Por: Revistaeyn.com
Microsoft continuaba trabajando este jueves para restablecer por completo sus servicios tras una interrupción de alcance internacional que afectó a Outlook y otras herramientas de Microsoft 365.
La última actualización técnica consultada (18:45 hs Centroamérica) mantenía la incidencia abierta, con recuperación parcial y problemas de acceso al correo y a funciones conectadas con Exchange Online.
El aviso de Microsoft, reproducido por la Universidad de Pensilvania desde su consola administrativa, precisó que el impacto alcanza funciones que interactúan con Exchange Online y los servicios de correo. Los componentes que no dependen de esa conexión permanecen operativos.
La distinción es relevante porque demuestra que la afectación comprende múltiples servicios y regiones, pero no supone una paralización uniforme de todos los productos de Microsoft.
Del correo a otras herramientas de trabajo
Los primeros avisos se concentraron en dificultades para acceder a buzones de Exchange Online en América. Posteriormente, Microsoft amplió el alcance potencial a usuarios de cualquier región, según informó EFE. La agencia también registró reportes de problemas en Outlook, Microsoft 365, Teams y Copilot.
La actualización técnica de Microsoft detalla diferencias entre aplicaciones:
* Outlook y Exchange Online: problemas para acceder al buzón y posibles demoras en la entrega de mensajes.
* Teams: fallas en calendarios, programación de reuniones y determinadas funciones vinculadas con Exchange. La mensajería central y las reuniones en línea siguen mayormente operativas.
* Microsoft 365 Copilot: dificultades para cargar el chat, obtener respuestas o acceder a información laboral.
* SharePoint Online: problemas en funciones dependientes de Exchange. El acceso directo a archivos almacenados en SharePoint permanece funcional.
Estas precisiones corresponden al alcance detallado por la compañía en el último parte consultado.
Por qué la recuperación está tomando tiempo
Durante la investigación, Microsoft identificó servidores que fallaban en verificaciones automáticas de funcionamiento y quedaban fuera de servicio. La pérdida de capacidad trasladó carga a la infraestructura disponible.
La empresa aplicó reinicios, redistribuyó tráfico y probó una alternativa para esas verificaciones, según los avisos reproducidos por la Universidad de Wisconsin-Milwaukee.
Sin embargo, algunos servidores recuperados volvían a dejar de responder al recibir tráfico. Microsoft estaba limitando temporalmente determinadas solicitudes en ubicaciones específicas y probando una configuración de software anterior en parte de los equipos afectados. No constaba una confirmación de recuperación completa ni una causa raíz definitiva.
Los reportes bajan, pero el incidente sigue abierto
Reuters informó que los avisos de problemas con Outlook en Downdetector alcanzaron un máximo de 138.058 alrededor de las 13:00 del este de Estados Unidos y descendieron a unos 34.490 hacia la tarde.
La reducción de quejas tampoco basta para dar por terminada una incidencia. El panel de Earlham College, alimentado por la API de comunicaciones de servicio de Microsoft, seguía mostrando degradación en Exchange Online y otros componentes en su actualización de las 01:04 UTC del 13 de noviembre.
Para las organizaciones que utilizan estas herramientas, el impacto puede traducirse en demoras de comunicaciones con clientes, dificultades para coordinar agendas y problemas en procesos que consultan correo y calendarios.
La afectación simultánea de funciones en varias aplicaciones muestra cómo una dependencia compartida puede extender una incidencia más allá del servicio donde se concentra el problema. En Centroamérica y Panamá, el alcance concreto debe verificarse por organización: las fuentes consultadas no ofrecen un balance desagregado por país.
La recuperación definitiva requerirá estabilizar la infraestructura y comprobar que los servidores mantienen su funcionamiento al volver a recibir solicitudes. Hasta entonces, los avances parciales no equivalen a una normalización completa.
Con información de EFE, Reuters y avisos técnicos de Microsoft reproducidos por instituciones universitarias.
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