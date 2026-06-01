Nvidia presenta un "superchip" destinado a ordenadores diseñados para agentesIA

Por: EFE

El director ejecutivo del gigante tecnológico estadounidense Nvidia, Jensen Huang, presentó este lunes RTX Spark, un nuevo "superchip" para ordenadores personales (PC) de Windows con el que la compañía busca desafiar el histórico dominio de Intel y AMD en este segmento.

El empresario de origen taiwanés hizo este anuncio durante su discurso de apertura de la conferencia GTC de Nvidia, un evento que se celebra estos días en Taipéi y que coincide con la feria Computex, uno de los foros tecnológicos más importantes del mundo.

"Microsoft y Nvidia van a reinventar el PC. Este va a ser el nuevo PC", afirmó Huang antes de mostrar al público dos ordenadores portátiles equipados con RTX Spark, en cuyas pantallas se proyectaban imágenes de los videojuegos Forza Horizon 6 y 007 First Light.

Estos nuevos chips, diseñados en colaboración con la compañía taiwanesa MediaTek -cuyas acciones cerraron este lunes con una subida del 5,68 %-, contarán con una unidad central de procesamiento (CPU) de 20 núcleos y un procesador gráfico de la generación Blackwell con 6.144 núcleos.

"Este es el chip más increíble que el mundo haya construido jamás", subrayó Huang para agregar que este nuevo chip podrá trabajar con "cada una de las aplicaciones que Windows haya ejecutado jamás".

"Hemos optimizado todo para que este ordenador pueda, literalmente, ejecutar todo lo que el mundo ha creado hasta ahora... más (la IA) agente", aseveró el directivo.

En un comunicado difundido durante el discurso, Nvidia señaló que los ordenadores portátiles y de sobremesa con el chips RTX Spark estarán disponibles el próximo otoño de la mano de fabricantes como ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface y MSI, a los que seguirán modelos de Acer y Gigabyte.

La nueva CPU ya es usada por OpenAI, Anthropic y SpaceXAiGigantes de la inteligencia artificial (IA) como OpenAI, Anthropic y SpaceXAi ya están explorando los usos de Vera, el nuevo procesador de Nvidia orientado a labores de IA agente, aseguró Jensen Huang.

"Vera será la CPU (unidad central de procesamiento) más optimizada del mundo para la IA agente", aseguró el empresario.

Según la tecnológica, Vera -actualmente en plena producción- es capaz de completar tareas 1,8 veces más rápido que las CPU basadas en arquitecturas x86, el estándar que utilizan procesadores como los de Intel y AMD, y tiene un rendimiento y eficiencia energética superiores a los chips Grace, la generación anterior de Nvidia.

"Esta es una CPU que el mundo nunca ha visto antes. La llamamos Vera. Esta es una CPU para agentes. Todas las CPU del pasado fueron construidas para humanos, esta ha sido construida para agentes", explicó Huang en una intervención de dos horas en la que presentó algunos de los principales avances de su compañía.

La IA agente es una evolución de los sistemas de inteligencia artificial que, además de generar respuestas como los modelos de lenguaje tradicionales, puede tomar decisiones y ejecutar tareas de forma autónoma.

"Las CPU para agentes tienen sus propios requisitos específicos, y nuestra Nvidia Vera es revolucionaria; está entrando en fase de producción, los pedidos ya están listos y va a dar lugar al lanzamiento de un producto más rápido y exitoso de la historia de nuestra compañía", aseveró el director ejecutivo de la firma.

Jensen Huang aseguró este lunes que "no tiene ningún sentido" decir que la inteligencia artificial (IA) esté destruyendo empleo, ya que el sector está contratando a cada vez más ingenieros de software.

Huang explicó que 30 millones de desarrolladores de software representan, actualmente, alrededor de "3 billones de dólares" en salarios, y que su productividad es tres veces superior, alcanzando los 9 billones de dólares.

"Este es el potencial, esta es la promesa de la IA. El número de ingenieros, en realidad, está aumentando. La gente habla de que la IA reduce empleos y eso no tiene ningún sentido, está provocando que se contrate a más ingenieros de software", manifestó el directivo de origen taiwanés al principio de su intervención.

"La razón para eso es muy simple: si puedes contratar a un ingeniero de software, puedes generar 9 billones de dólares en trabajo productivo, ¿por qué no ibas a contratar a más ingenieros?", agregó.

Las declaraciones del empresario se producen en un contexto de creciente preocupación respecto al impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral, unos temores que trató de disipar al subrayar que la IA con impacto productivo real "ya ha llegado".

"«La IA ahora genera ganancias, la IA ahora genera PIB", subrayó Huang.