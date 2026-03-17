Nvidia prevé ingresos de US$1 billón para 2027 impulsados por la IA

POR EFE

El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, afirmó este lunes que espera que su compañía genere "al menos" 1 billón de dólares en ingresos gracias a sus chips de inteligencia artificial (IA) más recientes de aquí a 2027.

"El año pasado vimos cerca de 500.000 millones de dólares en demanda y pedidos de compra para Blackwell y Ruben hasta el año 2026", declaró Huang durante el evento GTC de este año.

Y continuó: "Pues bien, estoy aquí para decirles que, en este preciso momento, situándome apenas unos meses después del GTC DC y un año después del último GTC, justo aquí donde me encuentro, vislumbro una demanda de al menos un billón de dólares de aquí a 2027".

La compañía de semiconductores opera en el epicentro del universo de la IA, proporcionando la infraestructura de procesamiento crítica que impulsa populares modelos como ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic.

"Por fin, la IA es capaz de realizar trabajo productivo; por consiguiente, ha llegado el punto de inflexión de la inferencia", afirmó Huang.