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Nvidia prevé ingresos de US$1 billón para 2027 impulsados por la IA

La compañía de semiconductores opera en el epicentro del universo de la IA, proporcionando la infraestructura de procesamiento crítica que impulsa populares modelos como ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic.

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    Edificio de Nvidia en Santa Clara, California Edificio de Nvidia en Santa Clara, California (Foto de ARCHIVO) 10/29/2019

     NVIDIA
2026-03-17

POR EFE

El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, afirmó este lunes que espera que su compañía genere "al menos" 1 billón de dólares en ingresos gracias a sus chips de inteligencia artificial (IA) más recientes de aquí a 2027.

"El año pasado vimos cerca de 500.000 millones de dólares en demanda y pedidos de compra para Blackwell y Ruben hasta el año 2026", declaró Huang durante el evento GTC de este año.

Y continuó: "Pues bien, estoy aquí para decirles que, en este preciso momento, situándome apenas unos meses después del GTC DC y un año después del último GTC, justo aquí donde me encuentro, vislumbro una demanda de al menos un billón de dólares de aquí a 2027".

La compañía de semiconductores opera en el epicentro del universo de la IA, proporcionando la infraestructura de procesamiento crítica que impulsa populares modelos como ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic.

"Por fin, la IA es capaz de realizar trabajo productivo; por consiguiente, ha llegado el punto de inflexión de la inferencia", afirmó Huang.

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En ese sentido, destacó que él mismo usa ChatGPT a diario y que todos los ingenieros de software de Nvidia utilizan asistentes de codificación basados ​​en IA, tales como Claude Code de Anthropic y Codex de OpenAI.

Nvidia fue la primera empresa del mundo en alcanzar los 5 billones de dólares de capitalización bursátil, y actualmente se sitúa en torno a los 4,47 billones de dólares.

Redacción web
Agencia EFE

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