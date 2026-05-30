SpaceX habría rebajado a US$1,8 billones valoración para salida a bolsa

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A pesar de este recorte en las previsiones, la firma busca recaudar hasta US$75.000 millones con su debut bursátil, una cifra récord que la convertiría en la mayor oferta pública de venta de la historia, según el medio.

Por Agencia EFE La compañía aeroespacial y de inteligencia artificial SpaceX, fundada por el magnate Elon Musk, apunta ahora a una valoración de unos US$1,8 billones para su próxima salida a bolsa (OPV), lo que supone una rebaja con respecto a las previsiones anteriores, indicó Bloomberg, aunque el magnate niega la información. El pasado mes de abril, Bloomberg había reportado que SpaceX aspiraba a alcanzar una valoración superior a los US$2 billones.

Sin embargo, tras mantener consultas con asesores e inversores, el objetivo se ha ajustado a la baja en las últimas semanas. A pesar de este recorte en las previsiones, la firma busca recaudar hasta US$75.000 millones con su debut bursátil, una cifra récord que la convertiría en la mayor oferta pública de venta de la historia, según el medio. Fuentes cercanas al proceso indicaron a Bloomberg que las deliberaciones siguen abiertas y que la valoración final podría aumentar dependiendo de la respuesta del mercado durante el periodo de comercialización. Por su parte, Elon Musk reaccionó a la información a través de su red social X, donde calificó de "falsa" la supuesta rebaja en las pretensiones financieras de la compañía.