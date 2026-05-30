La tica Gauss expande operaciones en Zona Franca

Por revistaeyn.com

Gauss, compañía especialista en la fabricación de componentes de alta precisión y servicios de Contract Manufacturing (CM) para la industria médica, anunció la inauguración de su nueva sede global en la Zona Franca BES, ubicada en El Coyol de Alajuela.

La misma tiene como objetivo estratégico convertirse en Original Equipment Manufacturer (OEM) para 2028, anunció. El movimiento consolida a esta firma de origen 100% costarricense como un proveedor estratégico clave dentro del clúster de ciencias de la vida, el sector exportador más dinámico del país.

"Nos enorgullece demostrar que una empresa costarricense puede competir y destacar en los niveles más exigentes de la manufactura avanzada global. Cada uno de los componentes que diseñamos y producimos forma parte de un dispositivo médico que tiene como objetivo final salvar vidas humanas en diversas partes del mundo", indicó Gustavo Corrales, Director Comercial y Financiero de Gauss.

Las nuevas instalaciones abarcan una extensión de 1.500 metros cuadrados y albergan un cuarto limpio certificado de 800 metros cuadrados, diseñado con una capacidad operativa para albergar hasta 200 personas. El proyecto conlleva una inversión cercana a los US$1.000.000 e implicó la transición de la empresa hacia el régimen de zona franca, optimizando su competitividad logística y arancelaria de cara a los mercados internacionales.