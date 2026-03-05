Empresas & Management

Nvidia dice que reciente inversión en OpenAI podría ser la última antes de salida a bolsa

El pasado viernes, OpenAI anunció una ronda de financiación histórica de US$110.000 millones, por parte de Amazon, SoftBank y Nvidia, que elevó a la empresa a una valoración prefinanciada de US$730.000 millones, consolidándose como uno de los gigantes tecnológicos más valiosos del mundo.

POR EFE El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, afirmó este miércoles que la reciente inversión de US$30.000 millones en OpenAI, la empresa detrás del chatbot de inteligencia artificial (IA) ChatGPT, "podría ser la última" antes de que la firma salga a bolsa, previsiblemente hacia finales de año. "Probablemente no esté en los planes", dijo Huang durante una conferencia organizada por Morgan Stanley, en referencia a la posibilidad de ampliar hasta 100.000 millones de dólares la inversión en OpenAI, una cifra que ambas compañías habían mencionado en septiembre.

El pasado viernes, OpenAI anunció una ronda de financiación histórica de US$110.000 millones, por parte de Amazon, SoftBank y Nvidia, que elevó a la empresa a una valoración prefinanciada de US$730.000 millones, consolidándose como uno de los gigantes tecnológicos más valiosos del mundo. Como parte de ese acuerdo, OpenAI aseguró 3 gigavatios de capacidad para inferencia y 2 gigavatios para entrenamiento en sistemas de Nvidia destinados a centros de datos de IA. Huang afirmó hoy que la eventual salida a bolsa de OpenAI limitaría nuevas inyecciones de capital por parte de la firma que dirige. Además, agregó que otra inversión anunciada en noviembre valorada en US$10.000 millones en Anthropic será también "probablemente la última" en esa compañía.