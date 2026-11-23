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Jensen Huang volvió a Nvidia y Wall Street celebró. ¿Cuánto puede durar el rebote cuando el auge de la inteligencia artificial depende cada vez más de la deuda? Javier Argüello Lacayo examina la fragilidad del mercado y las preguntas que deja el papel de la Casa Blanca en el regreso del ejecutivo.

Por: Javier Argüello Lacayo (*) El viernes parecía que se acababa el mundo: siete sesiones seguidas de pérdidas, el Nasdaq, un 18% por debajo de su máximo, al borde del mercado bajista y con todas sus ganancias de 2026 borradas, y el S&P 500 conservando apenas un 1% en el año. Este lunes 23 de noviembre, en cambio, una euforia colectiva se apoderó del mercado: todo parecía perfecto. Ninguno de los dos estados de ánimo es buena guía: el pánico exagera la velocidad de la caída y la euforia ignora sus causas. El rebote alivió un síntoma, no la enfermedad, y la enfermedad sigue apuntando a nuevas caídas. El detonante fue que Nvidia restituyó a Jensen Huang como director ejecutivo, once días después de que renunciara por sus relaciones extramaritales, una de ellas con una empresaria a la que las autoridades estadounidenses sospechan de espiar para China (Pekín lo niega). Las acciones de Nvidia saltaron alrededor de un 30%, casi un billón de dólares (un millón de millones) de valor de mercado recuperado en una sola sesión; el Nasdaq llegó a subir casi un 8% durante la sesión y el S&P 500 alrededor de un 4%. Ni James Bond, con sus romances y sus rescates del planeta, ha provocado tanto drama.Un rebote de esa magnitud por el regreso de un solo hombre dice menos sobre Huang que sobre la fragilidad del mercado. Cuando una sola empresa pesa cerca del 5% del S&P y casi el 9% del Nasdaq-100, su suerte arrastra a todos. Y cuando los fondos acumulan apuestas a la baja y coberturas, una buena noticia los obliga a comprar. Eso no es convicción; es mecánica.

Los rebotes espectaculares rara vez marcan el fondo

El Nasdaq ha subido 8% o más en un día una decena de veces desde 1971, casi siempre en pleno pánico: 2000-2001, 2008, 2020 y 2025. La mayoría fueron rebotes dentro de caídas que continuaron. Solo dos coincidieron con el fondo real: marzo de 2020 y abril de 2025. Ambos tenían algo en común: eliminaron la causa principal de la caída. En 2020, la Fed y un paquete fiscal de 2 billones de dólares; en 2025, la pausa arancelaria. Los rebotes que fracasaron, en cambio, aliviaron un problema secundario mientras el principal seguía intacto. El regreso de Huang pertenece a esta segunda categoría.

Lo que Jensen no puede arreglar

El problema de fondo no es quién dirige Nvidia, sino cómo se ha financiado la fiebre de la inteligencia artificial. Rana Foroohar, en el Financial Times, recuerda que Nvidia aumentó un 1.600% su financiamiento a clientes en tres años, hasta casi US$700.000 millones entre préstamos, participaciones accionarias y compromisos de compra. Cisco, símbolo del exceso de 2000, tenía 1.300 millones en marzo de 2001. Aunque buena parte de esa cifra son compromisos condicionados, la escala no tiene precedentes. El riesgo no está en los grandes bancos, sino en el crédito privado y en los proveedores de nube especializados en IA, muy endeudados: CoreWeave carga unos US$47.000 millones de deuda y sus bonos cotizan cerca de 81 centavos por dólar. A eso se suma un entorno monetario hostil. El mercado descuenta con alta probabilidad una subida de tasas de la Fed el 9 de diciembre y el bono a diez años ronda el 4,9%. El auge pasó de financiarse con utilidades a financiarse con deuda, justo cuando la deuda se encarece. La política también le puso un techo a la demanda. Tras las elecciones de medio término del 3 de noviembre, líderes demócratas pidieron una moratoria nacional a los centros de datos. Más inmediato es el frente local: los votantes aprobaron 40 de 41 medidas que restringen centros de datos. En Texas, llamado a superar a Virginia como el mayor mercado del país, AP declaró ganadora de la gobernación a Gina Hinojosa, que prometió una moratoria desde su primer día. El Nasdaq cayó 5,5% dos días después de la votación. Los permisos estatales y el acceso a la red eléctrica bastan para frenar la construcción. Si los centros de datos no se construyen, la inversión se desacelera, y con ella las ganancias que sostienen a Nvidia y a su ecosistema. El rebote del lunes tampoco toca este problema. Ian Harnett, de Absolute Strategy Research, añade la lección más incómoda. Las burbujas estallan en dos etapas: primero se comprimen las valuaciones; después caen las ganancias. La primera etapa ya golpeó a las empresas de segunda línea: CoreWeave ha caído 70% desde su máximo, Intel 61%, Oracle 56% y Micron 50%. Las grandes apenas empiezan a caer: Alphabet baja 32% y Meta 26%.

Un rescate por presión presidencial no es gobernanza

La forma en que Huang volvió debería preocupar más de lo que tranquiliza. La semana pasada, el presidente de la junta directiva afirmó que no lo recontrataría. Una semana después, la junta cambió de opinión. Hubo presión de empleados, accionistas y socios, pero la voz que pesó fue la del presidente Donald Trump, que pidió públicamente su regreso. La propia junta lo deja entrever: dijo haber consultado a "altos funcionarios del gobierno" antes de decidir. Esa presión no vino de un observador neutral. Nvidia aportó US$25 millones al salón de baile que Trump construye en la Casa Blanca, una donación que la empresa pidió mantener anónima, según The Washington Post. Al mismo tiempo, su cabildeo se disparó: un récord de 2,15 millones de dólares en el tercer trimestre y más de 6 millones en lo que va de 2026, incluidas las firmas externas que contrata. Cuando un presidente exige reinstalar al jefe de una empresa que le ha dado millones, la frontera entre política pública e interés privado desaparece. La incoherencia con China es todavía más grave. Trump proclama defender el liderazgo tecnológico de Estados Unidos frente a Pekín, pero en enero flexibilizó la venta a China de los chips H200 de Nvidia. Según The New York Times, Trump fue informado hace cerca de un año sobre la relación de Huang con la empresaria bajo sospecha; no se tomó ninguna medida, y el presidente declaró después que se había enterado “no hace mucho”. La preocupación no es solo de la oposición: tres presidentes republicanos de comités de la Cámara escribieron que esas informaciones “plantean serias preocupaciones de seguridad nacional” y pidieron una sesión a puerta cerrada con Huang. No se ha explicado quiénes fueron esos funcionarios ni con qué criterios descartaron un riesgo para la seguridad nacional. Siguen abiertas una investigación contable de la SEC y una citación del estado de California, que provocaron la caída de 14% de Nvidia el viernes. Que el presidente presione para reinstalar al líder de una empresa donante, mientras un regulador de su propio gobierno la investiga, tiene toda la apariencia de tráfico de influencias. El mensaje para los inversionistas es inquietante: los resultados dependen menos de reglas que de la cercanía con la Casa Blanca. Una cuestión de contrainteligencia que merecía un proceso serio y transparente se resolvió en una semana, al ritmo de la bolsa. Anteponer el espectáculo bursátil y a los donantes a la rendición de cuentas y la seguridad nacional no sirve al interés de Estados Unidos. Queda una pregunta incómoda: ¿quién sabía? El propio Trump dijo haber hablado con la junta y con Huang antes del anuncio. Horas antes de que Nvidia lo hiciera público, cuentas recién abiertas en Polymarket apostaron a su regreso cuando el mercado le daba apenas un 1,5% de probabilidad; la firma de análisis Bubblemaps estima que ganaron unos 350.000 dólares. Nadie ha demostrado quién está detrás. Pero cuando un rescate se negocia entre la Casa Blanca y una junta directiva, el círculo que conoce la noticia es pequeño, y los reguladores deberían investigar quién apostó, y quién compró acciones u opciones de Nvidia, antes de las 8:55 de la mañana del lunes.

Tres caminos, y por qué el más benigno es el menos probable

Primer escenario: una corrección profunda. El rebote se agota, porque los impulsados por la recompra forzada de posiciones cortas son rápidos y bruscos, y se apagan cuando ya nadie está obligado a comprar. El mercado vuelve a los mínimos del viernes y los perfora: la caída total desde el máximo, que el viernes rondaba el 11%, llegaría a entre el 15% y el 25% antes de tocar fondo. A partir de ahí, la recuperación tomaría uno o dos años. Segundo escenario: estalla la burbuja. Si las grandes tecnológicas recortan su inversión, las ganancias caen y la corrección se convierte en desplome. Según Harnett, en los seis grandes estallidos de los últimos 50 años las acciones protagonistas cayeron una mediana del 67% en unos dos años, y el mercado en su conjunto cerca del 40%. Incluso los ganadores de largo plazo sufrieron: tras 2000, Microsoft cayó un 65%, Apple un 80% y Amazon un 94%. Cuál de estos dos caminos se impone está por verse, pero ambos son mucho más probables que el tercero. Tercer escenario, el que el mercado celebró el lunes y el menos probable: lo peor ya pasó. Las pérdidas no irían mucho más allá del 11% que el S&P acumulaba el viernes, y el mercado recuperaría terreno en pocos meses. Para eso tendría que desaparecer la causa principal de la caída, como ocurrió en 2020 y 2025: que la Fed haga una pausa y que la inversión en centros de datos se sostenga. Hoy no hay señales de ninguna de las dos cosas. Las próximas señales importantes del mercado: • Datos de inflación (PCE) del miércoles 25 de noviembre: un dato más alto de lo previsto confirmaría la subida de tasas y alejaría el tercer escenario. • La reunión de la Fed del 9 de diciembre: solo una señal de pausa cambiaría el diagnóstico. • Las previsiones de inversión de las grandes tecnológicas, en enero y febrero: si las recortan, gana fuerza el segundo escenario.

Celebrar con cautela