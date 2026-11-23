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Plus Ultra explica que tras un periodo de "intensas" negociaciones y de análisis de distintas alternativas orientadas a reforzar la situación financiera de la compañía que no acabaron por concretarse, ha decidido suspender sus operaciones aéreas a partir de este lunes y "hasta nuevo aviso".

Por Agencia EFE La aerolínea Plus Ultra ha suspendido desde todas sus operaciones, de las que sólo mantenía los vuelos con Venezuela, como consecuencia de la reestructuración en la que está inmersa, ha informado la compañía en un comunicado. Esta decisión responde "a un ejercicio de responsabilidad y prudencia" para gestionar la situación mientras se siguen analizando las opciones disponibles, explica la línea aérea, que recalca que continúa trabajando en el marco de una reestructuración iniciada hace ahora diez días.

Plus Ultra es una compañía con sede en España que comenzó sus operaciones en 2015. Con base en Madrid, tenía rutas desde Madrid hacia Buenos Aires (Argentina), Lima (Perú), Bogotá (Colombia) y Caracas (Venezuela), ciudad con la que también conectaba desde Tenerife, aunque en los últimos días solo estaba operando los enlaces con Venezuela. En 2021 recibió un préstamo de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas de la SEPI. De ellos, 34 millones tomaron forma de préstamo participativo, que debe devolverse en 7 años (agosto de 2028) y 19 millones eran un préstamo ordinario, a devolver en cinco años (en marzo de este año). Plus Ultra explica que tras un periodo de "intensas" negociaciones y de análisis de distintas alternativas orientadas a reforzar la situación financiera de la compañía que no acabaron por concretarse, ha decidido suspender sus operaciones aéreas a partir de este lunes y "hasta nuevo aviso". Añade que continúan trabajando en el marco de la reestructuración, evaluando las alternativas disponibles y manteniendo las conversaciones necesarias con las partes correspondientes.