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La tecnológica explicó en un comunicado que el regreso de Huang no supone un riesgo para la seguridad nacional y que el directivo colaborará plenamente con la investigación interna sobre los informes de que fue objeto de una operación de inteligencia extranjera.

Por Agencia EFE Wall Street abrió con fuertes subidas y el Dow Jones avanzaba un 2,78%, hasta los 49.486 puntos, mientras que el S&P 500 ganaba un 5,05% y el tecnológico Nasdaq un 7,27%, en una jornada de rebote tras las pérdidas del viernes, marcada por el regreso de Jensen Huang al frente de Nvidia. A la apertura del parqué neoyorquino, Nasdaq se disparaba hasta los 24.261 puntos, mientras que las acciones de Nvidia subían en torno a un 30% después de que la compañía anunciara el regreso de Huang, apartado del cargo tras las revelaciones sobre sus relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una mujer que los servicios de inteligencia de Estados Unidos acusan de ser una espía de Pekín.

La Bolsa de Nueva York arrancaba así una jornada de fuertes ganancias después de que los tres principales índices del parqué cerraran el viernes con pérdidas superiores al 2% y acumularan descensos de al menos un 10 % desde sus máximos recientes. Las acciones de Nvidia cotizaban esta mañana en torno a los 162,55 dólares, todavía un 26% por debajo de su máximo intradía reciente, de US$219,99, alcanzado el 28 de octubre, aunque recuperaban buena parte del terreno perdido tras estallar el escándalo. La tecnológica explicó en un comunicado que el regreso de Huang no supone un riesgo para la seguridad nacional y que el directivo colaborará plenamente con la investigación interna sobre los informes de que fue objeto de una operación de inteligencia extranjera. "El Consejo de Administración considera que Jensen es la persona idónea para liderar Nvidia y que su reincorporación redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes", declaró Harvey Jones, presidente del Consejo, en un comunicado.La compañía líder en el sector de la inteligencia artificial (IA) reconoce que "recibió información de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos" y en base a estos datos confía en que el retorno de Huang no suponga "ningún riesgo para la seguridad nacional".

Trump celebra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró que la tecnológica restituyera a Huang, que dejó la compañía el pasado 12 de noviembre envuelto en el escándalo por sus infidelidades con Alice Huang, ejecutiva de la empresa Megaspeed. Al margen, otras empresas vinculadas al negocio de la inteligencia artificial (IA) reaccionaron positivamente a la noticia y también se dispararon tras la apertura del parqué. Micron Technology subía un 14%, CoreWeave se disparaba un 24% y AMD avanzaba un 7%. El pasado 12 de noviembre, Huang anunció su dimisión de todos sus cargos de la compañía después de que se revelara que había mantenido una relación extramatrimonial con Alice Huang, una empresaria tecnológica china que los servicios de inteligencia de Estados Unidos acusan de ser una espía de Pekín.