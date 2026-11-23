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El sitio se convertirá en la sede para la Escuela Nacional de Música, la Escuela Nacional de Danza, la Escuela Nacional de Artes Visuales y la Escuela Nacional de Artes Escénicas.

Por revistaeyn.com El Gobierno de El Salvador anunció la ejecución del proyecto artES, un lugar que será el epicentro para la formación artística. No se dieron detalles de monto de inversiones. “Este proyecto simboliza el gran esfuerzo que estamos haciendo y que queremos hacer, pero también la ambición que tenemos. Sé que todavía nos falta un camino larguísimo y muchos cambios. Sin embargo, para nosotros, hace mucho tiempo, las cosas dejaron de ser imposibles”, expresó la Primera Dama, Gabriela de Bukele.

El proyecto consiste en cuatro edificios, coordinados como un complejo. El sitio se convertirá en la sede para la Escuela Nacional de Música, la Escuela Nacional de Danza, la Escuela Nacional de Artes Visuales y la Escuela Nacional de Artes Escénicas. También estarán en este complejo el Ballet Nacional de El Salvador, el Ballet Folclórico Nacional, la Compañía Nacional de Danza, la Orquesta Sinfónica de El Salvador y Banda El Salvador.

La Primera Dama detalló que artES combinará su amplia capacidad con servicios de primer nivel. Tendrá sitios para ensayar, espacios para percusión y coro, estudios de grabación, talleres, auditorios, salones especializados en función de la disciplina y aulas adecuadas para los niños de primera infancia.