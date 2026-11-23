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Según el acuerdo, aprobado por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías, los accionistas de Zscaler recibirán 1,135 acciones de CrowdStrike por cada título que posean.

Por Agencia EFE La tecnológica estadounidense CrowdStrike anunció un acuerdo para adquirir a su rival Zscaler por unos US$43.900 millones de dólares mediante un intercambio de acciones, en una operación que supone la mayor adquisición hasta la fecha en el sector de la ciberseguridad. Según el acuerdo, aprobado por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías, los accionistas de Zscaler recibirán 1,135 acciones de CrowdStrike por cada título que posean.

Una vez completada la operación, los actuales accionistas de CrowdStrike controlarán aproximadamente el 84,1 % de la compañía surgida de la operación, mientras que los de Zscaler tendrán el 15,9 % restante, informó la primera en un comunicado. La empresa agregó que la adquisición le permitirá incorporar la tecnología de seguridad de redes y arquitectura Zero Trust de Zscaler a su plataforma Falcon, con la que busca "integrar la protección de dispositivos, aplicaciones, usuarios y conexiones en un único sistema". La operación, cuyo cierre está previsto para la segunda mitad del ejercicio fiscal 2028 de CrowdStrike, está pendiente de la aprobación de los accionistas de Zscaler y de las autorizaciones regulatorias correspondientes.