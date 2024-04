Primer trimestre de 2024 fue el más activo en fusiones y adquisiciones en casi 2 años

Por revistaeyn.com

En marzo pasado se anunciaron dos acuerdos de fusiones y adquisiciones de empresas por más de US$10.000 millones, y el primer trimestre de 2024 terminó con 10 en todo el mundo, el total más alto desde el segundo trimestre de 2022, reporta S&P Market Inteligence.

El anuncio más importante del mes fue el acuerdo de US$18.250 millones de The Home Depot Inc. para adquirir SRS Distribution Inc., que está siendo vendida por los inversores Leonard Green & Partners LP y Berkshire Partners LLC. A ese acuerdo le siguió el acuerdo de US$14.300 millones de EQT Corp. para comprar Equitrans Midstream Corp.