¿Reconciliación a la vista? Esto dicen Elon Musk y Donald Trump

Trump insistió en que ya ha pasado página. "No sé cuál es su problema, la verdad. No lo sé. No he pensado mucho en él últimamente", dijo sobre su otrora mano derecha y mayor donante en la campaña electoral que regresó al republicano a la Casa Blanca.