Retiran del mercado mexicano pasta dental Colgate Total Clean Mint por riesgos a la salud

POR EFE
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México ordenó el retiro del mercado de la pasta dental Colgate Total Clean Mint por riesgo de daños a la salud.
La dependencia advirtió que "ante las quejas con sospecha de reacción adversa, se ha instruido a la empresa Colgate-Palmolive S.A. de C.V. el retiro del mercado del producto Crema Dental Colgate Total Prevención Activa Clean Mint, fabricado en México", según un aviso emitido el 4 de agosto.
La Cofepris apuntó que "la sensibilidad de reacción de las personas a los ingredientes puede variar", sin especificar qué sustancias son dañinas para la salud.
Asimismo, llamó a la población a estar atenta ante cualquier síntoma de irritación o dolor bucal, inflamación en encías, sensibilidad dental, úlceras, aftas o forúnculos, o reacciones alérgicas.
En caso de presentar los síntomas, recomendó suspender el uso del producto y consultar con un profesional de la salud.
También pidió notificarlo tanto a la empresa como a la Cofepris a través del correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.
Además, sugirió contactar a la empresa para la devolución del producto.
"Se informa que el retiro se limita exclusivamente al producto Crema Dental Colgate Total Prevención Activa Clean Mint", precisó.
Finalmente, la dependencia indicó que mantendrá la vigilancia sanitaria e informará a la población en caso de encontrar nuevas evidencias sobre productos, servicios o establecimientos que representen un riesgo a la salud de la población.