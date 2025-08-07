Retiran del mercado mexicano pasta dental Colgate Total Clean Mint por riesgos a la salud

La dependencia advirtió que "ante las quejas con sospecha de reacción adversa, se ha instruido a la empresa Colgate-Palmolive S.A. de C.V. el retiro del mercado del producto Crema Dental Colgate Total Prevención Activa Clean Mint, fabricado en México", según un aviso emitido el 4 de agosto.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México ordenó el retiro del mercado de la pasta dental Colgate Total Clean Mint por riesgo de daños a la salud.

La Cofepris apuntó que "la sensibilidad de reacción de las personas a los ingredientes puede variar", sin especificar qué sustancias son dañinas para la salud.

Asimismo, llamó a la población a estar atenta ante cualquier síntoma de irritación o dolor bucal, inflamación en encías, sensibilidad dental, úlceras, aftas o forúnculos, o reacciones alérgicas.

En caso de presentar los síntomas, recomendó suspender el uso del producto y consultar con un profesional de la salud.

También pidió notificarlo tanto a la empresa como a la Cofepris a través del correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

Además, sugirió contactar a la empresa para la devolución del producto.