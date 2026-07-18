Tesla desembarcó en Uruguay con planes a largo plazo

Por: EFE

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, estuvo presente en el acto del lanzamiento de Tesla en Uruguay y aseguró que la llegada de la multinacional automotriz "es un dato de la realidad".

El mánager de la firma para Uruguay, Andrés Folle, explicó a los medios de comunicación que la marca inicia sus operaciones con sus dos modelos globales de referencia y que la prioridad otorgada al país sudamericano responde al alto nivel de adopción de la movilidad eléctrica y a la existencia de usuarios muy informados.

"Tesla entra a Uruguay apostando por el país entero realmente a largo plazo. Tenemos proyectos de años estando acá para instalarnos con nuestro equipo local, servicio y productos de energía", afirmó Folle.

La compañía estadounidense enfatizó que su estrategia de desembarco en Uruguay trasciende la mera comercialización de vehículos, pues apunta con fuerza al desarrollo de la infraestructura de carga eléctrica.

Si bien Uruguay ya dispone de una red de más de quinientos cargadores distribuidos en sus diecinueve departamentos (provincias), el objetivo de la marca es aportar al crecimiento del parque automotor de cero emisiones y optimizar de manera integral la experiencia del usuario.

Para lograr lo anterior, la multinacional planea volcar en el mercado local el conocimiento técnico acumulado a través de su red global, la cual supera los 80.000 cargadores instalados en todo el mundo.