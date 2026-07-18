Banco Nacional de Costa Rica movilizó US$50 millones para el desarrollo sostenible

Finanzas

En total, los US$50 millones fueron colocados mediante instrumentos y programas como Pura Verde, orientado a impulsar proyectos relacionados con energía limpia, reciclaje y protección de la naturaleza, además del Bono Azul, enfocado a financiar proyectos que protegen los océanos y los recursos hídricos.

Por Agencia EFE El Banco Nacional de Costa Rica movilizó durante 2025 cerca de US$50 millones en financiamiento sostenible para impulsar proyectos ambientales, productivos y sociales que contribuyen a la construcción de un país más resiliente, inclusivo y competitivo, reveló la entidad bancaria en su Reporte de Sostenibilidad 2025. La directora de Experiencia de Marca, Relaciones Corporativas y Sostenibilidad del Banco Nacional, Silvia Chaves Herra, afirmó que la sostenibilidad es "una forma de construir desarrollo" por medio de la solidez financiera, impacto social y compromiso ambiental y una "nueva manera de hacer negocios para prepararse y enfrentar el presente y el futuro".

"La sostenibilidad es la nueva manera de hacer negocios, para el Banco Nacional impulsar a las empresas y clientes para que también lo hagan significa transformar Costa Rica, significa que desde la cultura de cada una de las empresas que trabajan con nosotros integremos aspectos ASG (Ambiental, Social y Gobernanza) en toda nuestra cadena y que el negocio sea rentable, competitivo, que genere bienestar y valor ambiental y social", destacó Chaves. En total, los US$50 millones fueron colocados mediante instrumentos y programas como Pura Verde, orientado a impulsar proyectos relacionados con energía limpia, reciclaje y protección de la naturaleza, además del Bono Azul, enfocado a financiar proyectos que protegen los océanos y los recursos hídricos. Dentro de este esfuerzo, para 2025 Pura Verde contaba con 92 planes de inversión y había contribuido a canalizar US$65 millones provenientes de la Unión Europea (UE) para iniciativas de adaptación y mitigación climática. Asimismo, el Banco Nacional se convirtió en la única entidad bancaria del país en lanzar su propia taxonomía climática, una herramienta que facilita la identificación y promoción de inversiones alineadas con los objetivos de sostenibilidad y acción climática.