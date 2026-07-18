Descubra los pilares tecnológicos que hacen escalable a una fintech

Finanzas

Los pilares de la escalabilidad en fintech se agrupan en tres dimensiones: modularidad, interoperabilidad y capacidad de procesamiento en alta demanda.

Por revistaeyn.com En los últimos cinco años, decenas de fintechs latinoamericanas levantaron rondas de inversión significativas sólo para descubrir que su infraestructura tecnológica no soportaba el crecimiento que prometieron a sus inversionistas. El problema, en la mayoría de los casos, no fue de mercado: fue de base tecnológica. Escalar implica manejar volúmenes de transacciones que pueden multiplicarse en semanas, atender simultáneamente a distintos perfiles de usuario y mantener la operación estable bajo alta demanda sin perder velocidad ni trazabilidad. Ninguna de esas capacidades se improvisa.

"Una fintech que no fue diseñada para escalar puede crecer en número de usuarios y colapsar en experiencia. El crecimiento real ocurre cuando la tecnología se adelanta al volumen, no cuando corre detrás de él", afirma Ernesto García, CEO de AurumCore. Los pilares de la escalabilidad en fintech se agrupan en tres dimensiones: modularidad, interoperabilidad y capacidad de procesamiento en alta demanda. La modularidad permite incorporar nuevas funcionalidades sin reconstruir el sistema desde cero. La interoperabilidad garantiza conexión con otros actores del ecosistema (procesadores, redes de pago, instituciones financieras) sin fricciones técnicas. La capacidad de procesamiento define cuántas transacciones puede manejar el sistema de manera simultánea sin degradar la experiencia del usuario final. Las fintechs que migran a arquitecturas modulares suelen tener, en nuestra experiencia, mayor velocidad de lanzamiento al mercado y menores costos de desarrollo, lo que les permite reinvertir recursos en la expansión de sus productos y en la atención a segmentos de población históricamente excluidos del sistema financiero formal.