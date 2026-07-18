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En un apasionante partido, Inglaterra venció a Francia y se quedó con el tercer puesto

Con seis goles, Inglaterra se aseguró el tercer lugar en la Copa del Mundo al vencer a Francia, que dio una dura pelea pero le alcanzó para marcar cuatro goles. Según varios analistas, "fue el mejor partido del Mundial". Mbappé se convirtió en el máximo goleador histórico del torneo con 22 goles.

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    Francia dejó pasar un primer tiempo sin reacción. Aunque despertó su potencia en el segundo tiempo, no logró detener a una Inglaterra certera, que no cedió espacios. (Foto: EFE)
2026-07-18

Por: Revistaeyn.com - Agencias

Todos vaticinaban un encuentro parejo, pero la proyección duró poco: apenas a los tres minutos, Declan Rice abrió el marcador para Inglaterra luego de robar la pelota en mitad de cancha, encarar y sacar un preciso remate cruzado. Como si fuera poco, apenas pasado el cuarto de hora, Ezri Konsa ganó de cabeza y estiró la ventaja en favor de los ingleses.

Para entonces, se esperaba que Francia reaccione y muestre su talento y arte con el balón. Pero no ocurrió, Inglaterra aceleró a fondo y convirtió el primer tiempo en una goleada de 4-0: a ello contribuyó Bukayo Saka, el delantero de Arsenal que apareció a los 36 y a los 46 minutos, antes del descanso.

Fue en el segundo tiempo que este partido se convirtió en una fecha mundialista para la historia. Francia reaccionó y en virtud de los buenos ingresos de Dembelé, Barcola, Dígne y Upamecano, el equipo francés adquirió coherencia y coordinación.

A los tres minutos del segundo tiempo, Mbappé definió de zurda. Con el impulso anímico de ese gol, a los minutos, Barcola metió un segundo gol y Mbappé apareció otra vez, para anotar el tercero para los franceses.

Con un marcador de 4-3, todo hacía suponer que Francia estaba en camino de remontar la derrota. Sin embargo, un penal a cargo de Saka (que completó su hat-trick) volvió a ampliar la diferencia a favor de los británicos. Pero, los franceses no estaban muertos... apareció de Dembélé y anotó moviendo el resultado a 5-4. Sin embargo, el despabile tardío de Francia no le dio mayores chances cuando un certero Bellingham, que había entrado pocos minutos antes, selló el 6-4 que le dio el tercer puesto a Inglaterra.

<i>Bukayo Saka de Inglaterra celebra el gol del 0-4 durante el partido de playoff por el 3er puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH</i>

Bukayo Saka de Inglaterra celebra el gol del 0-4 durante el partido de playoff por el 3er puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Para muchos comentaristas internacionales, fue "el mejor partido de este Mundial". De hecho, el total de 10 goles fue el más alto en un partido por el tercer puesto, superando la victoria de Francia por 6-3 sobre Alemania Occidental en el torneo de 1958.

Hasta la jornada de hoy, el delantero francés Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo con 22 goles. El jugador de 27 años superó al argentino Lionel Messi (21), quien jugará la final del domingo contra España.

El delantero del Real Madrid logró esta hazaña en 22 partidos, marcando 10 goles en este Mundial, cuatro goles en 2018 y ocho en 2022, cuando Francia llegó a ambas finales, venciendo a Croacia y perdiendo contra Argentina hace cuatro años.

"Hubiera preferido no ser el máximo goleador de todos los tiempos y estar jugando el partido de mañana. Es bueno en términos de legado, pero hoy no es lo primero en lo que pienso.", afirmó Kylian.



Redacción web
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