En un apasionante partido, Inglaterra venció a Francia y se quedó con el tercer puesto

Por: Revistaeyn.com - Agencias

Todos vaticinaban un encuentro parejo, pero la proyección duró poco: apenas a los tres minutos, Declan Rice abrió el marcador para Inglaterra luego de robar la pelota en mitad de cancha, encarar y sacar un preciso remate cruzado. Como si fuera poco, apenas pasado el cuarto de hora, Ezri Konsa ganó de cabeza y estiró la ventaja en favor de los ingleses.

Para entonces, se esperaba que Francia reaccione y muestre su talento y arte con el balón. Pero no ocurrió, Inglaterra aceleró a fondo y convirtió el primer tiempo en una goleada de 4-0: a ello contribuyó Bukayo Saka, el delantero de Arsenal que apareció a los 36 y a los 46 minutos, antes del descanso.

Fue en el segundo tiempo que este partido se convirtió en una fecha mundialista para la historia. Francia reaccionó y en virtud de los buenos ingresos de Dembelé, Barcola, Dígne y Upamecano, el equipo francés adquirió coherencia y coordinación.

A los tres minutos del segundo tiempo, Mbappé definió de zurda. Con el impulso anímico de ese gol, a los minutos, Barcola metió un segundo gol y Mbappé apareció otra vez, para anotar el tercero para los franceses.

Con un marcador de 4-3, todo hacía suponer que Francia estaba en camino de remontar la derrota. Sin embargo, un penal a cargo de Saka (que completó su hat-trick) volvió a ampliar la diferencia a favor de los británicos. Pero, los franceses no estaban muertos... apareció de Dembélé y anotó moviendo el resultado a 5-4. Sin embargo, el despabile tardío de Francia no le dio mayores chances cuando un certero Bellingham, que había entrado pocos minutos antes, selló el 6-4 que le dio el tercer puesto a Inglaterra.