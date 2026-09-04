Tesla presenta Cybercab, su apuesta por los robotaxis autónomos

Por: EFE

Tesla, el fabricante estadounidense de vehículos eléctricos dirigido por el multimillonario Elon Musk, presentó este jueves en Austin (Texas) el Cybercab, un vehículo concebido específicamente como robotaxi autónomo y con el que la compañía planea expandir su servicio en EE.UU.

El Cybercab es un automóvil eléctrico de dos plazas, con puertas que se abren hacia arriba y sin volante ni pedales, por lo que depende completamente del sistema de conducción autónoma desarrollado por Tesla.

Antes del lanzamiento de este jueves, que tuvo lugar en un evento privado, Tesla registró 45 de estos nuevos vehículos ante el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV, por sus siglas en inglés), según informó el diario local Austin American-Statesman.

El coche pesa 3.113 libras (unos 1.412 kilogramos), utiliza una batería de iones de litio y cuenta con un motor eléctrico de 219 caballos de potencia y tracción delantera, según documentos presentados en mayo por la compañía ante la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.

Los documentos registran una autonomía combinada no ajustada de 418,2 millas (unos 673 kilómetros), aunque se trata de un resultado de laboratorio y no de la cifra definitiva de autonomía que aparecerá en la etiqueta comercial del vehículo.

Tesla mostró por primera vez el diseño del Cybercab en octubre de 2024, durante un evento celebrado en un estudio cinematográfico de Los Ángeles (California), y comenzó su producción en abril pasado, aunque Musk advirtió entonces que el ritmo inicial de fabricación sería «muy lento».

La empresa ya ofrece un servicio limitado de robotaxis con vehículos Model Y en varias ciudades de Texas y Florida. Tesla asegura que parte de su flota ya opera sin supervisión a bordo.

El programa comenzó como un proyecto piloto en Austin en junio de 2025 y posteriormente se extendió a otras ciudades.

En su última conferencia con inversores para presentar sus resultados financieros, celebrada en julio, Tesla aseguró que su flota había acumulado más de 380.000 millas (unos 611.000 kilómetros) de conducción sin supervisión en seis ciudades de dos estados.