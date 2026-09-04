Panamá adquiere totalidad de oleoducto por casi US$192 millones

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Fundada a finales de 1970, Petroterminal de Panamá S.A. es una iniciativa desarrollada y administrada por NIC Holding Corp., empresa dedicada al almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos.

Por Agencia EFE El Gobierno de Panamá informó que adquirió la totalidad de un oleoducto que se extiende entre las costas del Atlántico y el Pacífico en el occidente del país, al hacerse con el 41 % de las acciones que estaban en manos de privados tras pagar US$191,7 millones. Se trata de la empresa Petroterminal de Panamá, nacida como una empresa mixta, que se extiende 131 kilómetros entre Chiriquí Grande, en el Océano Atlántico, y Puerto Armuelles, en el Océano Pacífico, y que transporta mensualmente unos 10 millones de barriles de hidrocarburos, según indica su página web.

"Cientos de buques petroleros descargan y cargan más de 100 millones de barriles de crudo al año para llevarlo a mercados de Asia y de la costa oeste del continente americano", dice la página electrónica de la empresa. Fundada a finales de 1970, Petroterminal de Panamá S.A. es una iniciativa desarrollada y administrada por NIC Holding Corp., empresa dedicada al almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos con sede en Melville, New York, Estados Unidos, en asociación con la República de Panamá, agrega la información institucional. En un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas sostuvo que la adquisición de la totalidad accionarial de Petroterminal de Panamá, S.A. es "una decisión estratégica para impulsar el crecimiento, generar empleo y crear nuevas oportunidades, especialmente" en las provincias occidentales de Chiriquí y Bocas del Toro.