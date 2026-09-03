Empresas & Management

Las mipymes de Guatemala ganan una nueva ruta para comenzar a exportar

ICC One Click ofrece gratuitamente orientación, inteligencia comercial y recursos para que las pequeñas empresas identifiquen mercados, comprendan las normas y construyan un plan de internacionalización. La herramienta reduce una barrera decisiva, aunque exportar todavía exigirá financiamiento, capacidad productiva y acompañamiento especializado.

Por: Revistaeyn.com Para una pequeña empresa guatemalteca, la primera barrera para exportar no siempre es encontrar un cliente. A menudo, el obstáculo aparece antes: no saber a qué mercado dirigirse, qué documentos preparar, cuáles regulaciones cumplir, cómo organizar un envío internacional o cuánto puede costar un error. Una nueva plataforma digital busca reducir precisamente esa brecha de conocimiento. Las micro, pequeñas y medianas empresas de Guatemala ya pueden utilizar gratuitamente ICC One Click, un portal multilingüe desarrollado por la Cámara de Comercio Internacional (ICC) que concentra herramientas, información y orientación para ingresar a mercados internacionales. La Cámara de Industria de Guatemala (CIG), que forma parte del capítulo nacional de la ICC, incorporó la plataforma como parte de su estrategia para facilitar la internacionalización empresarial. No es necesario ser socio de la CIG para acceder: las empresas interesadas pueden registrarse directamente y comenzar a construir su propia ruta exportadora. El cambio parece sencillo, pero apunta a uno de los costos menos visibles del comercio exterior: el tiempo y los recursos que una empresa debe destinar a entender un sistema que suele estar distribuido entre múltiples instituciones, normas, documentos y fuentes de información.

De la intención de exportar a un plan concreto

ICC One Click funciona como un punto de entrada para empresas que tienen un producto o servicio con potencial internacional, pero todavía no cuentan con un departamento de comercio exterior ni con asesores especializados. Al registrarse, el usuario responde preguntas sobre su empresa, el producto que busca comercializar, el mercado de destino y la etapa en la que se encuentra. A partir de esa información, la plataforma personaliza el contenido y propone los pasos que debería seguir. La herramienta incorpora tres componentes principales: un asistente basado en inteligencia artificial, un plan de acción comercial y una biblioteca de recursos relacionados con los procedimientos necesarios para exportar. El llamado Trade Navigator, por ejemplo, permite evaluar en qué punto se encuentra una empresa dentro de su proceso de internacionalización. Sobre esa base, organiza una guía progresiva que puede abarcar desde los conceptos elementales del comercio exterior hasta la expansión hacia nuevos mercados. El asistente de inteligencia artificial, por su parte, utiliza la base de conocimientos de la ICC para dirigir al empresario hacia guías, modelos de documentos y recursos vinculados con su consulta. La empresa puede describir el producto que quiere exportar, el país al que desea llegar o el obstáculo que enfrenta y recibir orientación adaptada a esa necesidad. Esto puede ayudar a una pequeña empresa a transformar una aspiración amplia —“quiero vender fuera de Guatemala”— en preguntas más precisas: ¿mi producto necesita una certificación?, ¿qué documentación exige el comprador?, ¿cómo se estructura un contrato internacional?, ¿qué alternativa logística conviene evaluar? o ¿qué riesgos implica determinado mercado?

Cuatro barreras que comienzan a reducirse

La plataforma está organizada alrededor de cuatro dificultades frecuentes: comprender los mercados extranjeros, cumplir las regulaciones, gestionar la logística de los envíos y establecer relaciones comerciales confiables. Son problemas que afectan a empresas de cualquier tamaño, pero cuyo peso relativo es mayor para las mipymes. Una gran compañía puede distribuir esos costos entre departamentos jurídicos, logísticos, financieros y comerciales. Una pequeña empresa, en cambio, suele concentrar todas esas decisiones en el propietario o en un equipo reducido. ICC One Click permite reunir en un solo espacio información que antes debía buscarse de manera fragmentada. No elimina el costo material de exportar, pero sí puede disminuir el costo inicial de informarse y reducir el riesgo de avanzar con una estrategia incompleta. “Su objetivo es claro: impulsar a las mipymes hacia los mercados internacionales”, señaló Enrique Font, presidente de la Junta Directiva de la CIG, durante la presentación de la plataforma. Según el dirigente empresarial, la herramienta brinda inteligencia de mercado, datos y conexiones estratégicas para tomar decisiones con mayor confianza. La iniciativa forma parte del eje de internacionalización del Plan Estratégico 2026-2030 de la Cámara de Industria, con el que la organización busca ampliar la participación de empresas guatemaltecas en el comercio internacional y en las cadenas globales de valor.

Un mercado exportador que todavía puede ensancharse

La herramienta llega en un momento de crecimiento de las ventas guatemaltecas al exterior. De acuerdo con el informe de comercio exterior del Ministerio de Economía, las exportaciones de bienes alcanzaron los US$15.587,4 millones en 2025, un incremento interanual de 7,1%. Centroamérica concentró el 30,5% del total exportado y Estados Unidos el 38,4%. Entre los principales productos se encontraron los artículos de vestuario, café, banano, azúcar, grasas y aceites comestibles, manufacturas de plástico, frutas y productos farmacéuticos. La composición muestra tanto la importancia del mercado regional —que puede ser una primera escala para numerosas mipymes— como el desafío de incorporar más empresas y productos con valor agregado a los flujos internacionales. Una pequeña compañía no necesita comenzar necesariamente con un destino distante. Para muchos negocios, la internacionalización puede iniciarse en El Salvador, Honduras, Costa Rica o Panamá, mercados cercanos en los que existen afinidades de consumo y ventajas logísticas. La plataforma puede ayudar a comparar esas posibilidades antes de comprometer capital. Guatemala se convierte además en uno de los más de 60 países donde se encuentra disponible ICC One Click. La herramienta está respaldada por una organización cuya red alcanza más de 170 países y representa a más de 45 millones de empresas, desde pequeñas firmas hasta corporaciones multinacionales, según datos de la Cámara de Comercio Internacional.

Una guía, no un pasaporte automático