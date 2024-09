Tribunal de Brasil levanta el congelamiento de las cuentas bancarias de Starlink y X

El juez ha ordenado que se bloquee el acceso a la plataforma de redes sociales X en Brasil, su sexto mercado más grande, después de que X no cumpliera con las órdenes de bloquear algunas cuentas acusadas de difundir "noticias falsas" y mensajes de odio que, según el juez, eran una amenaza para la democracia. Musk, a su vez, ha desafiado esas órdenes, calificándolas de "censura", reporta Reuters .

Según la Corte Suprema, Moraes no ha retirado su decisión de bloquear el acceso a X en Brasil porque dijo que no se ha abordado el problema de la falta de representación legal, mientras que las eliminaciones de contenido ordenadas por el juez no se han cumplido.

Musk, además de poseer X y el 40 % de SpaceX, matriz de Starlink, es el CEO del fabricante de vehículos eléctricos Tesla.