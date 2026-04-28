Manuel Aparicio, CEO de Concentrix, asegura que Guatemala vive el nuevo boom del Nearshoring

Empresas & Management

Concentrix afianza operaciones en la región con más de 15.000 colaboradores y US$31 millones invertidos en los últimos tres años.

Por Velia Jaramillo - Estrategia & Negocios Con inversiones por US$31 millones en los últimos tres años en Centroamérica y más de 15.000 colaboradores en la región, Concentrix afianza sus planes de crecimiento. En enero, anunció la expansión de sus operaciones en Guatemala con 500 nuevos puestos de trabajo para el primer semestre de 2026 que se suman a los 1.000 colaboradores con los que ya cuenta la compañía en el país, e inauguró instalaciones con más de 3.200 metros cuadrados en Park Avenue. “En Centroamérica estamos en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, crecemos a doble dígito y nuestra cartera de clientes cubre a las 500 compañías más fuertes a nivel mundial y también a nivel regional”, destacó Manuel Aparicio, CEO de Concentrix. En Guatemala, amplió Francisco Robert, vicepresidente de Operaciones, Concentrix tiene la operación más nueva de la región, que inició en el 2023. “Abrimos en el país, para un cliente local de la industria de consumo masivo, y en ese primer año logramos unas 300 posiciones en la parte de la contabilidad y finanzas, servicio especializado que nace para atender Guatemala. Hoy por hoy de nuestra cartera, que ya son 16 clientes en Guatemala, brindamos el 70% de este portafolio para el mercado de los Estados Unidos, también atendemos Latinoamérica, y negocios a nivel nacional”.

Guatemala es una de las plazas de alto crecimiento para la multinacional, con más de un 50% proyectado de 2025 a 2026 e incrementando a razón de 500 nuevos empleos cada año. “Empezamos en un negocio especializado, contabilidad y finanzas, hoy hacemos negocio a nivel de tecnología, de atención al cliente, mucho back office, logística, hacemos compras corporativas para el mercado de los Estados Unidos. Es amplio el espectro de servicios que brindamos desde Guatemala. Y para 2027 esperamos abrir otros 500 nuevos empleos ya superando la barrera de las 2000 posiciones en Guatemala”, detalló Aparicio.

¿Qué es lo que ha posibilitado este crecimiento en Guatemala? “El país tiene características que hacen que se posicione muy bien, tiene incrementos a nivel de compensación dentro de lo normal, la jornada laboral se ha mantenido, el tipo de cambio ha sido estable por20 años, la infraestructura es competitiva, hay más de30 vuelos directos a los Estados Unidos, todos estos elementos hacen que Guatemala hoy se posicione como el boom del nearshoring, así como en algún momento lo fue México, yo veo que Guatemala tiene amplia posibilidad de competir con el resto de la región y lo estamos viendo”, sostiene el CEO de Concentrix.



EN CENTROAMÉRICA

En Latinoamérica, Concentrix emplea a 65.000 colaboradores, en once países, sirviendo a distintos mercados.Y en Centroamérica, en donde presumen crecimientos a doble dígito, su operación más grande es El Salvador con 10.000 colaboradores, en Costa Rica emplean a unas 2.500 personas y en Nicaragua a 2.500.