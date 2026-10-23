Beneficios netos de Grupo Bimbo aumentan un 22,1 % en tercer trimestre

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En Latinoamérica, las ventas crecieron un 15,2 %, impulsadas por tendencias positivas de volumen y un sólido desempeño en la mayoría de los países, así como por la contribución de la adquisición de Wickbold.

Por Agencia EFE Los beneficios netos del mexicano Grupo Bimbo, la mayor panificadora del mundo, aumentaron un 22,1 % interanual en el tercer trimestre de 2026, hasta los 4.109 millones de pesos (US$220 millones), "impulsado por una mayor utilidad de operación y un menor costo financiero neto". Mientras que los ingresos totales alcanzaron 106.061 millones de pesos (US$5,668 millones) en el periodo, un 1,3 % menos que los reportados entre julio y septiembre de 2025, informó la empresa en su reporte trimestral enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Además, las ventas netas crecieron 3,6 % excluyendo el efecto del tipo de cambio, "impulsadas por el crecimiento orgánico debido a una mezcla de precios favorable y volúmenes positivos, junto con la contribución de adquisiciones recientes", indicó la empresa. "Continuamos generando crecimiento rentable, impulsado por una profunda conexión con nuestros consumidores, avances significativos en la transformación de Norteamérica y un excelente desempeño en México", expresó en el comunicado Alejandro Rodríguez Bas, director general de grupo Bimbo. Por su parte, Diego Gaxiola, director global de administración y finanzas, calificó el trimestre de "excepcional (...) Este desempeño nos da gran confianza de cara al 2027", apuntó. La firma precisó que su flujo operativo ajustado (Uafida) aumentó 5,5 % hasta los 16.644 millones de pesos (unos 890 millones de dólares), "reflejando principalmente el sólido desempeño de las ventas y los beneficios de las iniciativas continuas de productividad y disciplina de costos". Explicó que en Norteamérica, las ventas crecieron un 1 %, marcando el tercer trimestre consecutivo de crecimiento para la región.