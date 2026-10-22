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Panamá ofrece US$310M para impulsar MiPyMES afectadas por terremoto

El Programa Global de Crédito para la Reactivación Económica Sostenible cuenta con una asignación de US$160 millones, con disponibilidad inmediata de US$100 millones, y la creación del Fondo de Garantía de Panamá está dotado con US$150 millones.

  • Panamá ofrece US$310M para impulsar MiPyMES afectadas por terremoto

    La recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto pasa también por apoyar a sus micro, pequeñas y medianas empresas. Foto de cortesía
2026-10-22

Por revistaeyn.com

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) de Pnamaá que fueron afectadas por el terremoto del 9 de octubre cuentan con el Programa Global de Crédito para la Reactivación Económica Sostenible y el Fondo de Garantía de Panamá, por US$310 millones.

El Programa Global de Crédito para la Reactivación Económica Sostenible cuenta con una asignación de US$160 millones, con disponibilidad inmediata de US$100 millones, y la creación del Fondo de Garantía de Panamá está dotado con US$150 millones.

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El enfoque del Programa Global de Crédito para la Reactivación Económica Sostenible busca ampliar las oportunidades de financiamiento para inversiones productivas y sostenibles, favoreciendo el desarrollo de empresas más competitivas, resilientes y preparadas para responder a los desafíos del mercado.

"Los recursos llegarán a través de canales expeditos y rápidos, conocidos por las empresas y con presencia en las comunidades afectadas o cerca de ellas. las empresas impactadas podrán utilizar el financiamiento para cubrir capital de trabajo y gastos operativos, así como realizar otras inversiones necesarias para su recuperación", señaló Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas.

Por su parte, el Fondo de Garantía de Panamá facilita el acceso al crédito a aquellos clientes que tengan una necesidad de financiamiento, pero que no cuentan con la suficiente garantía, con el fin de dinamizar la actividad económica y mejorar la productividad de sectores estratégicos como el agropecuario, el comercial y el de servicios, que desempeñan un papel relevante en el desarrollo del país.

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Estos recursos son canalizados por Banconal hacia los beneficiarios finales a través de instituciones financieras elegibles, con experiencia y trayectoria en la atención de las mipymes, orientados en este segmento empresarial y a la esencia del propósito de estos programas, que buscan la inclusión y la sostenibilidad.

Las micro, pequeñas y medianas empresas representan un componente esencial de la economía panameña. Su aporte a la generación de empleo, el surgimiento de nuevos emprendimientos, la competitividad y el dinamismo de los mercados locales las convierte en actores fundamentales para el desarrollo nacional.

"La recuperación de las comunidades afectadas pasa también por apoyar a sus micro, pequeñas y medianas empresas. Por eso, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas y Banco Nacional de Panamá, estamos impulsando mecanismos financieros ya disponibles que permitirán canalizar crédito de manera ágil, proteger empleos y contribuir a la reactivación económica de los territorios impactados", afirmó Gloria Lugo, representante del Grupo BID en Panamá.

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