Google tendrá que pagar US$1.480 millones en un caso antimonopolio

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El abuso consistió en que Google colocaba y presentaba su propio servicio de comparación de precios en la página de resultados de su buscador general de una manera más favorable que la de sus competidores.

Por Agencia EFE La tecnológica estadounidense Google deberá pagar a PriceRunner, filial del grupo sueco de servicios de pago y compras Klarna, unos 14.300 millones de coronas suecas (unos US$1.480 millones) por daños y perjuicios por haber favorecido su propio sitio de comparación de precios. El Tribunal de Patentes y Mercados de Estocolmo informó en un comunicado sobre la sentencia dictada, que considera que PriceRunner "sufrió daños como consecuencia de que Google favoreciera ilegalmente durante muchos años su propio servicio de comparación de precios".

PriceRunner, un servicio de comparación de compras de la región nórdica que opera en Suecia, Dinamarca, Noruega y el Reino Unido, y que fue adquirido por Klarna en 2021, había reclamado una indemnización significativamente mayor, pero no obtuvo pleno éxito en todas sus pretensiones. PriceRunner demandó a Google Suecia, Google y la matriz Alphabet en febrero de 2022 y reclamó una indemnización equivalente a alrededor de 64.000 millones de coronas suecas (US$6.600 millones), además de 14.000 millones de coronas suecas (US$1.446 millones) en intereses acumulados. El Tribunal de Patentes y Mercado ha fallado ahora parcialmente a favor de PriceRunner. "En muchos aspectos, este es un caso complejo y de gran alcance, y aunque PriceRunner no ha tenido éxito total en sus reclamaciones, la indemnización concedida es, sin duda, la mayor jamás ordenada en un caso sueco de competencia", afirmó la juez Linda Kullberg. Ya en junio de 2017, la Comisión Europea (CE) resolvió en el denominado caso 'Google Shopping' que Google había abusado de su posición dominante en el mercado de las búsquedas generales en internet.