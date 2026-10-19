Mas de 2.000 comercios afectados y daños millonarios por protestas en Francia

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En la capital francesa, los grandes almacenes BHV Marais denunciaron que una treintena de personas forzó el domingo la entrada del establecimiento. Según la dirección, los asaltantes destrozaron la planta baja, dañaron el exterior del edificio y robaron numerosas mercancías.

Por Agencia EFE Los disturbios registrados durante el fin de semana en Francia han afectado a más de 2.000 comercios y provocado daños por un valor de cientos de millones de euros, estimó el presidente de la red nacional de Cámaras de Comercio e Industria (CCI), Alain Di Crescenzo. "Superaremos los 2.000 comercios afectados, eso es prácticamente seguro", afirmó Di Crescenzo, al tiempo que cifró en una entrevista en RTL los daños en cientos de millones de euros.

El primer balance, elaborado la víspera las 20.00 horas, contabilizaba unos 1.500 establecimientos afectados. Sin embargo, algunas ciudades aún no estaban incluidas en el recuento, por lo que la cifra aumentará al menos entre un 10 % y un 20 %, explicó. Los incidentes continuaron durante la noche del domingo al lunes en al menos cuatro ciudades: París, Marsella, Lyon y Nantes. En la capital francesa, los grandes almacenes BHV Marais denunciaron que una treintena de personas forzó el domingo la entrada del establecimiento. Según la dirección, los asaltantes destrozaron la planta baja, dañaron el exterior del edificio y robaron numerosas mercancías. El presidente de la Federación del Comercio y la Distribución (FCD), Alexandre Bompard, había situado el domingo en 1.500 el número de comercios afectados en todo el país y estimado también las pérdidas en cientos de millones de euros, aunque aún no hay una cifra definitiva. La FCD agrupa a grandes cadenas como E.Leclerc, Carrefour e Intermarché.