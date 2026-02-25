Empresas & Management

Leticia Escobar seguirá al frente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador

Desde este febrero 2026, Escobar inicia su tercer período consecutivo al frente de la institución. Dentro de sus logros destacó el crecimiento gremial, la representación activa y el acompañamiento permanente a los socios.

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com La empresaria salvadoreña Leticia Escobar seguirá como presidenta de la Junta Directiva de la a Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) hasta 2027. Su reelección fue anunciada durante la Asamblea General de socios correspondiente al 2026. Escobar inicia su tercer período consecutivo al frente de la institución, reafirmando la confianza de los socios en su liderazgo y en la visión estratégica que ha impulsado durante su gestión. Lo invitamos a escuchar una entrevista con la empresaria.

En su intervención, presentó un balance de los principales logros alcanzados durante su segundo año de gestión, subrayando el crecimiento gremial, la representación activa y el acompañamiento permanente a los socios.

Durante la asamblea, Escobar destacó: “En esta oportunidad nos sentimos muy orgullosos de los resultados obtenidos durante el 2025, lo que nos compromete a continuar trabajando junto a nuestros voluntarios, y en esta oportunidad con una junta directiva paritaria, por seguir avanzando por el desarrollo de nuestro país¨.

LETICIA ESCOBAR: COMPROMISO CON EL DESARROLLO DE EL SALVADOR

Leticia Escobar ha demostrado ser una figura clave para el desarrollo del sector en El Salvador. As sus 21 años de edad fundó la empresa Alpha, Equipos y Servicios, S.A. de C.V., especializada en soluciones de automatización, sector en el que se ha consolidado como gerente general desde 2010. Se incorporó a la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador en 2015, destacando desde 2017 en el Comité de Empresarias, el cual presidió en 2019.

A nivel regional, recientemente asumió como vicepresidenta de la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (Fecamco), donde también lidera desde la presidencia de la Alianza Regional de Empresarias (ARE), fortaleciendo la representación empresarial salvadoreña en la región. Asimismo, ha participado activamente en espacios de articulación público-privada y en iniciativas de liderazgo y voluntariado empresarial. "No hay una tarea exclusiva para hombres o mujeres, debemos quitarnos paradigmas... Nuestro liderazgo más empático nos permite desarrollar equipos más resilientes", apuntó en una entrevista con E&N, en marzo de 2025.

UN HITO PARA CAMARASAL