41 años de liderazgo y visión en la banca nacional

A lo largo de 41 años en la banca nacional, Jacobo Atala ha enfrentado grandes desafíos como crisis económicas, políticas o desastres naturales, pero siempre ha mantenido valores como el respeto, la responsabilidad y la ética profesional.

La clave para asumir estos retos, señala, ha sido el equipo de profesionales, colegas y amigos que lo han acompañado con su experiencia y sabiduría.

Atala se siente muy orgulloso de su trayectoria y su legado en la banca hondureña. Es un profesional que ha sabido adaptarse a los cambios en la industria que evoluciona constantemente.

Ahora que se retira de BAC Honduras, afirma que lo hace con la satisfacción de haber liderado una organización exitosa que genera prosperidad en Honduras y la región.

A continuación la entrevista:

¿Cuáles han sido los mayores logros alcanzados durante su gestión en BAC Honduras?

Uno de los logros más importantes en mis cuatro décadas de gestión, fue liderar con éxito la fusión de dos entidades financieras, durante la adquisición de BAC a BAMER en 2008 y luego impulsar la unificación de las culturas de ambos bancos, capitalizando lo mejor de cada institución, promoviendo su crecimiento y solidez.

También me siento muy orgulloso del gran equipo de trabajo que me ha acompañado, siempre comprometidos y con profundo entendimiento del mercado financiero. Así como de haber compartido con varias generaciones de referentes en la industria financiera del país, trabajando de la mano con ellos en pro del desarrollo económico de Honduras, en la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, de la cual he formado parte de su Junta Directiva por muchos años.

¿Qué desafíos ha enfrentado y cómo los ha superado?

En estos 41 años de carrera en la banca, he enfrentado diversos desafíos como crisis económicas, políticas, desastres naturales y la reciente pandemia, que a su vez me han brindado mucho aprendizaje.

Fui presidente de Ahiba entre 1997-1999, cuando el huracán Mitch golpeó a Honduras, representando grandes retos para la banca nacional, pero trabajando en equipo, rodeado de grandes profesionales, colegas y amigos pudimos superar esta y otras pruebas con excelentes resultados.

¿Qué cambios significativos ha visto en el sector bancario en estos 40 años?

Esta industria es sumamente cambiante, dinámica y competitiva. Su futuro es cada vez más digital y evoluciona constantemente, lo cual ha exigido mantenernos a la vanguardia, con soluciones ágiles y seguras, brindando propuestas diferenciadas y beneficios exclusivos para todos nuestros clientes. La innovación, la inclusión, el enfoque en simplificar la vida de los usuarios y apoyarles con el manejo eficiente de sus finanzas han cobrado mucha importancia en los últimos años.

¿Qué impacto ha tenido BAC Honduras en el desarrollo económico del país?

BAC atiende hoy día a más de 49 mil pymes en Honduras, con educación financiera, medios de pago y asesoramiento en crédito e inversión, con lo cual pueden expandir sus negocios, para generar fuentes de empleo e impuestos.

También, potencia la actividad económica del país con de servicios de pagos y transferencias que facilitan a empresas y personas realizar sus transacciones en cualquier momento y lugar.

Estas operaciones, representan cerca del 60% del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras. Más de 3,700 personas en Honduras, son colaboradores de BAC, quienes con su trabajo e ingresos pueden apoyar a sus familias y dinamizar la economía.

¿Cuáles son los valores fundamentales que han guiado su gestión?

Respeto, responsabilidad y ética profesional. Mantener relaciones de relaciones respetuosas, de calidez y apoyo con mi equipo y colegas, ha sido clave. Los resultados exitosos, no serían posibles, sino hubiese tenido profesionales éticos y comprometidos a mi lado, que dan lo mejor de sí mismos día a día.

¿Qué consejos daría a las nuevas generaciones de líderes en el sector financiero?

Les aconsejaría que trabajen siempre con integridad, rectitud y responsabilidad, velando por el prestigio de su institución y del equipo que tienen. Recuerden la importancia de cuidar las relaciones, así como su imagen tanto en lo personal como profesional. Además, rodearse de personas con experiencia y sabiduría para poder aprender de ellos y crecer profesionalmente. Yo siempre he considerado que en este negocio debemos tener colegas y no competidores.

¿Qué legado espera dejar tras su salida?

Espero dejar la huella, de que los banqueros debemos tener conciencia que nuestro papel no es únicamente, procurar porque las empresas sean eficientes y rentables, sino que, a su vez, apoyen la economía del país y el bienestar de sus habitantes.

Me retiro con la satisfacción de haber liderado una organización exitosa, que hoy sostiene respetadas posiciones de mercado y que más allá del crecimiento económico, busca impactar positivamente a lo interno y externo, para generar prosperidad en Honduras y en la región.