¿Qué empresas ofrecen empleo agrícola en Estados Unidos?

Lidera la lista NCGA & Joint Employers, con 6.165 visas; Foothill Packing Inc con 3.812 visas y Fresh Harvest Inc., quien suma 3.442 visas.

Otras empreass son Empire Farm Labor Contractor LLC (2.255 visas), Temp Labor LLC (2.067 visas), Manzana LLC (1.925 visas), Elkhorn Packing Co LLC (1.789 visas), además de Wafla; AG Labor; Farm Op Kuzzens H2A LLC; Overlook Harvesting CO LLC; Central Arizona Farming Inc. y McDougall Family Farming.

Las que completan la lista de 20 empresas son Overlook Harvesting Michigan LLC, Tanimura & Antle Fresh Foods Inc., Pacific Tomato Growers Ltd, Hamilton Growers Inc, South Carolina Growers Association, Agrico Labor LLC y Altman Speciality Plants LLC - CA Lake Mathews.

Con información de Cronista.com