Adesa: Administrador de productividad

Es la tercera marca del grupo. Nación para administrar condominios, edificios, comercios y propiedades de sus clientes. Opera con sinergias con Canam e Higienik.

Por E&N Brand Lab para Grupo Rolsa Adesa es la unidad de negocio de Grupo Rolsa que se especializa en facility management garantizando una administración integral de propiedades. La empresa nació en 2020 y su propuesta de valor está encadenada con la operación de Canam e Higienik. “La complejidad de administrar operaciones ha crecido considerablemente. Hoy no basta con contar con personal”, valora Alejandro Roulet, Director de Recursos Humanos de Grupo Rolsa. El ejecutivo subraya que para muchas organizaciones uno de los retos es atraer y retener talento, algo que se vuelve más complejo en actividades que no forman parte del core del negocio. “Cuando una empresa intenta administrar internamente todas estas funciones, muchas veces termina destinando tiempo y recursos estratégicos a actividades que no forman parte de su core principal”, sostiene.

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Roulet destaca que Grupo Rolsa, a través de Adesa, genera valor agregado a sus clientes. “Permite que las organizaciones enfoquen sus esfuerzos en aquello que realmente impulsa su crecimiento, mientras especialistas gestionan procesos que requieren conocimiento, experiencia y una mejora continua permanente”, sentencia. El facility management que aporta Adesa permite a sus clientes eliminar gasto operativo. “Una de las principales fortalezas de Grupo Rolsa es precisamente la integración de diferentes capacidades dentro de un mismo grupo empresarial. Esa visión nos permite desarrollar soluciones más completas, combinando talento, procesos, tecnología y experiencia acumulada en distintos sectores económicos. En Adesa nos encargamos de la gestión operativa, táctica y comunitaria de sus inmuebles para garantizar la plusvalía del activo, la seguridad de las instalaciones y la satisfacción de sus ocupantes”, apunta. ¿Cómo Grupo Rolsa ha logrado ofrecer soluciones adaptadas a la operación de cada cliente? Roulet responde: “Cada organización enfrenta retos distintos. Tiene objetivos diferentes y opera bajo condiciones particulares. Por eso nuestro punto de partida es comprender su operación, identificar los indicadores que realmente impactan su desempeño y diseñar soluciones alineadas con sus necesidades”. Cristian Roulet, Director de Transformación, Estrategia y Tecnología de Grupo Rolsa, lo define así: “En servicios, el cliente compra confiabilidad: demostrarle con datos que lo prometido se cumplió es, en sí mismo, parte del valor que entregamos”.

ORGANIZACIÓN MÁS EFICIENTE