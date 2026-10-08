BN: Pionero en promover el desarrollo y emprendimiento femenino

Por E&N Brand para Banco Nacional / Contenido del ecosistema Mujeres Desafiantes de Estrategia & Negocios

Banco Nacional (BN) fue la primera entidad bancaria en crear un programa integral para mujeres en Costa Rica. En 2010 nació BN Mujer, una iniciativa orientada a promover el desarrollo y el emprendimiento femenino mediante herramientas financieras, educación y servicios de apoyo para empresarias.

Silvia Chaves, Directora de Experiencia de Marca y Relaciones Corporativas del banco, explicó que desde su creación, el programa acompaña a casi 1,5 millones de clientas, quienes representan el 49 % de la cartera. Solo en 2025, otorgaron más de 8.600 créditos a mujeres por un monto de ¢270.382 millones, contribuyendo al fortalecimiento de familias, empresas y comunidades.

Chaves destaca que aunque se han registrado avances en la reducción de las brechas económicas de género, las mujeres aún enfrentan obstáculos para acceder al financiamiento. Entre ellos se encuentran la falta de activos para ofrecer como garantía, la sobrecarga de las labores de cuido, la brecha digital, así como los sesgos de género y la violencia patrimonial.

BN Mujer impulsa la independencia económica femenina y acompaña para la realización de sus proyectos personales y empresariales. La iniciativa parte de una pregunta: ¿qué se puede hacer para abrir más oportunidades?