BN: Pionero en promover el desarrollo y emprendimiento femenino

Por E&N Brand para Banco Nacional / Contenido del ecosistema Mujeres Desafiantes de Estrategia & Negocios
Banco Nacional (BN) fue la primera entidad bancaria en crear un programa integral para mujeres en Costa Rica. En 2010 nació BN Mujer, una iniciativa orientada a promover el desarrollo y el emprendimiento femenino mediante herramientas financieras, educación y servicios de apoyo para empresarias.
Silvia Chaves, Directora de Experiencia de Marca y Relaciones Corporativas del banco, explicó que desde su creación, el programa acompaña a casi 1,5 millones de clientas, quienes representan el 49 % de la cartera. Solo en 2025, otorgaron más de 8.600 créditos a mujeres por un monto de ¢270.382 millones, contribuyendo al fortalecimiento de familias, empresas y comunidades.
Chaves destaca que aunque se han registrado avances en la reducción de las brechas económicas de género, las mujeres aún enfrentan obstáculos para acceder al financiamiento. Entre ellos se encuentran la falta de activos para ofrecer como garantía, la sobrecarga de las labores de cuido, la brecha digital, así como los sesgos de género y la violencia patrimonial.
BN Mujer impulsa la independencia económica femenina y acompaña para la realización de sus proyectos personales y empresariales. La iniciativa parte de una pregunta: ¿qué se puede hacer para abrir más oportunidades?
CORTOMETRAJE PROGRAMADAS
En el marco del Día Internacional de la Mujer, celebrado en marzo, el BN lanzó el cortometraje Programadas, una producción que expone el “síndrome de la impostora”, una condición que lleva a 8 de cada 10 mujeres a cuestionar sus propios logros y capacidades.
A través de la historia de Sofía, una mujer que enfrenta sus inseguridades frente al espejo, el cortometraje invita a reflexionar sobre las dudas que han limitado el desarrollo personal y profesional femenino. La producción se estrenó en las principales televisoras del país, se proyectó durante marzo en el Cine Magaly y fue difundida en las plataformas digitales del BN.
Chaves destaca que BN Mujer consolida una comunidad digital en Instagram bajo el nombre Vamos a contarte, integrada por cerca de 24.000 personas. Este espacio reúne testimonios, aportes de expertas y contenidos orientados al crecimiento personal y empresarial.
La red está abierta a todas las mujeres interesadas en formar parte de una iniciativa que promueve la expresión, la educación, el apoyo y el desarrollo femenino en Costa Rica.
¿QUÉ ES BN MUJER?
BN Mujer es una comunidad y plataforma que ofrece:
• Soluciones financieras para mujeres.
• Educación y herramientas de desarrollo financiero.
• Espacios de networking y capacitación.
• Apoyo a emprendedoras y empresarias.
• Beneficios exclusivos a través de productos especializados.