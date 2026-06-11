Cargill: Fortalece el futuro de la alimentación en la región

Por E&N Brand Lab para Cargill

La industria alimentaria enfrenta uno de los mayores retos de su historia. Para 2030, la población mundial aumentará en 500 millones de personas, incrementando la demanda de alimentos a nivel global. En este contexto, la producción deberá aumentar hasta en un 70% hacia 2050, uno de los principales desafíos para nuestra industria. Ante ese escenario, Cargill ha consolidado en Centroamérica una estrategia enfocada en fortalecer un sistema alimentario más resiliente, inclusivo y sostenible. “Nuestro compromiso es fortalecer un sistema alimentario capaz de responder a las necesidades del presente sin comprometer el futuro; esto se traslada a nuestro portafolio de marcas, el cual está profundamente vinculado a la vida cotidiana de millones de personas en la región”, asegura Verónica Castro, vicepresidenta y directora ejecutiva en Centroamérica de Cargill Food Latinoamérica.

A través de la producción de proteínas esenciales como pollo, embutidos y huevos, Cargill participa activamente en la seguridad alimentaria de los centroamericanos. Por ejemplo, en Honduras y Costa Rica, Norteño y Pipasa incorporaron una línea de pollo de libre pastoreo que asegura estándares internacionales.

Además, las iniciativas de trazabilidad han tomado un papel relevante. A través de acciones desarrolladas por Norteño en Honduras y Tip‑Top en Nicaragua, los consumidores pueden conocer el recorrido de su pollo desde la granja hasta la mesa mediante códigos QR en el empaque. En Guatemala, Delicia innovó con su línea de empanizados de pollo —nuggets, chicken fingers y tortas para hamburguesas—, productos completamente cocidos y listos para preparar. Y a través de su marca regional Delicia, amplió su portafolio con propuestas prácticas y sabores únicos para el disfrute de las familias.

“Esta evolución se potencia con la integración bajo Cargill Food Latinoamérica, una estructura que permite operar con mayor eficiencia, compartir capacidades y ofrecer un portafolio más robusto”, explica Castro. Con presencia en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Brasil, Argentina y Ecuador, esta estructura fortalece la capacidad de respuesta ante las dinámicas del mercado.

Como parte de su estrategia, Cargill trabaja en la adopción de prácticas agrícolas responsables, el uso de herramientas digitales para optimizar la trazabilidad y la logística, y la diversificación de fuentes de abastecimiento para garantizar la estabilidad de su cadena de suministro. Ha integrado principios de economía circular en su cadena de valor, a través de procesos como el rendering, mediante los cuales los subproductos no aptos para el consumo humano se transforman en ingredientes de alto valor para la nutrición animal, contribuyendo a la reducción de desperdicios y a la generación de valor en nuevas cadenas productivas.

La empresa desarrolla negocios locales en alianza con socios estratégicos, particularmente avicultores que participan en el proceso productivo mediante la operación de granjas de engorde y de producción de huevo. Cargill capacita a cientos de pequeños productores en prácticas agrícolas sostenibles que no solo mejoran su productividad, también incrementan ingresos y, en consecuencia, mejoran la calidad de vida de sus familias.