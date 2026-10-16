Carol Quirós: Dirección con valores, la confianza como activo estratégico

Por E&N Brand Lab para Bantrab / Contenido del ecosistema Mujeres Desafiantes de Estrategia & Negocios

Carol Quirós, presidente suplente de Junta Directiva en Bantrab está convencida que el liderazgo va mucho más allá del conocimiento técnico y la experiencia profesional. Requiere desarrollar habilidades como la escucha activa, la capacidad de construir equipos sólidos, generar consensos y cultivar relaciones basadas en la confianza.

Con este enfoque ha procurado aportar desde su experiencia, pero también impulsar, visibilizar y reconocer el talento, el trabajo y las capacidades de otras grandes profesionales y de sus equipos de trabajo.

“Esa evolución transformó mi manera de entender el éxito. Hoy no lo mido por los cargos alcanzados o los logros individuales, sino por la capacidad de seguir creciendo ante cada nuevo reto y, al mismo tiempo, generar oportunidades para que otras personas también puedan desarrollarse, avanzar y alcanzar su máximo potencial; pero ningún liderazgo se levanta solo, las relaciones hacen posible construir algo que trascienda, con la generación de confianza como el centro”, comenta Quirós.

Su camino profesional le ha develado esta realidad, comprende que la confianza no se obtiene por un cargo, ni se construye con una sola decisión, se acumula en el tiempo y se pone a prueba precisamente en los momentos difíciles, donde la fe es nuestro faro a seguir y el apoyo de los que nos aman nos sostiene e inspira. Para ella, liderar significa procurar que la gente sepa qué puede esperar del líder y cómo actuar en ausencia de este, trasmitir el conocimiento adquirido es nuestro privilegio y deber.

En su organización busca mantener coherencia entre sus valores y acciones para generar altos niveles de confianza, con tres constantes esenciales, la preparación, responsabilidad y respeto por las personas.

Precisamente, en el mercado de los servicios financieros, esta es una condición para hacer negocios, recalcó la ejecutiva, y se construye mediante solidez, cumplimiento, buen gobierno corporativo, transparencia, calidad de servicio y capacidad de responder a las necesidades de las personas. De esta forma, debe gestionarse como un activo estratégico, porque cuando existe, fortalece las relaciones de largo plazo con clientes, colaboradores, accionistas y sociedad; y cuando falta, ninguna estrategia comercial puede sustituirla.

Quirós reconoce que en su día a día edifica este valor con acciones puntuales, como escuchar antes de responder y prepararse previo a decidir, algo que puede parecer sencillo, pero que permite tomar decisiones más allá dela propia perspectiva. “En posiciones de liderazgo no siempre podremos satisfacer todas las expectativas, pero sí actuar con transparencia, explicar nuestras decisiones, escuchar y mantener principios claros”.

Tiene muy claro el legado que desea dejar para las próximas generaciones de líderes femeninas en Centroamérica, y es contribuir a una cultura donde no sientan que deben demostrar constantemente que merecen estar en la mesa de decisión; un ecosistema donde el talento, la preparación, los resultados y el liderazgo sean reconocidos con los mismos criterios para todas las personas. Dejar un ejemplo de liderazgo ejercido con integridad, humanidad y excelencia, que inspire a otras mujeres a confiar en su preparación, capacidades y en el valor de su trabajo, lo que permitirá, romper algunos techos de cristal, sino haber ayudado a que cada vez sean menos los que deban romperse.