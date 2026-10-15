Joanna Crooks: “El liderazgo se construye con criterio, confianza y resultados”

Por E&N Brand Lab para Banco Davivienda Panamá / Contenido del ecosistema Mujeres Desafiantes de Estrategia & Negocios

Su trayectoria se ha consolidado a través de experiencias, desafíos, aciertos e incluso momentos difíciles. Tres hitos marcaron su paso por el mundo financiero. El primero fue su paso por Scotiabank, donde dirigió la Banca Corporativa para Panamá y la región; el segundo, su actual rol como CEO de Banco Davivienda Panamá, y, por último, la participación en gremios y organizaciones como la Asociación Directoras de Panamá y Proniñez.

Ella es Joanna Crooks, quien tiene más de dos décadas de trayectoria financiera, tiempo en el que ha aprendido que ningún liderazgo se construye a partir de un único logro. Cada etapa vivida le ha dejado aprendizajes valiosos, y aprovecharlos ha sido clave en su crecimiento personal y profesional.

“Gracias a estos hitos se amplió mi visión de los negocios y comprendí el valor de liderar equipos diversos, coordinar esfuerzos entre distintos países y entender las particularidades de cada mercado sin perder de vista los objetivos comunes. Liderar una organización de esta magnitud ha fortalecido mi capacidad de tomar decisiones complejas y aportar con visión estratégica en conversaciones ejecutivas de alto nivel”, relata.

Pero su experiencia en espacios gremiales es una de las que más valora, porque le enseñó que el verdadero liderazgo se mide por el impacto positivo que genera en las personas y comunidades, en la posibilidad de contribuir más allá del ámbito empresarial, fortaleciendo la gobernanza, el liderazgo femenino y el desarrollo sostenible del país.

En medio de una realidad regional, en la que las mujeres son cada vez más protagonistas de la conversación empresarial, Crooks tiene muy claro que el liderazgo se fortalece cuando las decisiones demuestran coherencia y generan confianza.

Por ello, en su organización procura comunicar con claridad de dónde viene cada decisión, qué busca y qué papel cumple cada área, porque un equipo que entiende la ruta, actúa con mayor criterio y autonomía.

“Las organizaciones deben crear oportunidades para que más mujeres lideren negocios y asuman responsabilidades, a la vez, nos corresponde creernos capaces de ocupar esos espacios, defender nuestras posiciones y prepararnos para asumir mayores responsabilidades. Debemos dejar de hablar de la participación de las mujeres solo como un tema de representación, la conversación debe centrarse en el valor y los resultados que generamos”, destaca.

Y justamente, ese rol resulta cada vez más determinante, en un entorno de negocios cada vez más digital. Un paso que ve como oportunidad para compartir ideas y entender los cambios en las empresas, por ejemplo, en las redes sociales, que son una expresión del liderazgo organizacional.

La banquera sostiene que una líder debe conocer sobre qué opinar, cuándo aportar y cuándo escuchar. “Podemos usar la voz para impulsar causas alineadas con nuestros valores, siempre que actuemos con coherencia: esa consistencia construye reputación y atrae talento; y precisamente, en redes, la reputación se construye a diario”.

Crooks recomienda a las nuevas generaciones de mujeres que tengan muy claro que se edifica liderazgo cada día, mucho antes de que llegue el nombramiento o el puesto, ya que “para desarrollar criterio no hay atajos: hay que entender el negocio y asumir responsabilidades que agreguen valor. Cuiden su credibilidad y construyan una carrera con un propósito que trascienda cualquier cargo”, concluye.